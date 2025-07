“Brigitte è un uomo”. E i Macron fanno causa a influencer Usa. Ma lei insiste: “Causa ridicola”

New York, 24 luglio 2025 - Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno intentato una causa per diffamazione in un tribunale del Delaware, negli Stati Uniti, contro Candace Owens, influencer e podcaster di destra che ha ideato il podcast "Becoming Brigitte". Il programma che conta 2,3 milioni di follower sostiene che la first lady francese "è in realtà un uomo", teoria circolata già nel 2017. La causa di 218 pagine accusa Owens di aver pubblicato "fantasie stravaganti, diffamatorie e inverosimili", tra cui spicca l'affermazione che Brigitte Macron sia nata maschio con il nome di Jean-Michel Trogneux. Owens ha anche affermato che il presidente francese e sua moglie sono parenti stretti e che Emmanuel Macron è il frutto di un esperimento umano della Cia o di "un analogo programma governativo di controllo mentale".

L'avvocato della coppia presidenziale ha dichiarato che Macron e la moglie sono disposti a viaggiare negli Usa per testimoniare. Owens, sostenitrice di Trump, è moglie di George Farmer, capo della piattaforma social Parler, usata per le comunicazioni dell'assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio.

France's President Emmanuel Macron (L) and his wife Brigitte Macron arrive for a State Banquet at the Guildhall in London, on July 9, 2025, on the second day of a three-day state visit to Britain. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

In una puntata del suo podcast di ieri, la Owens ha ribadito le sue accuse e ha affermato che la causa "è semplicemente ridicola: una strategia di comunicazione scontata e disperata". Owens ha lavorato per diverse organizzazioni conservatrici, tra cui il gruppo studentesco Turning Point e il quotidiano Daily Wire, prima di lanciare il suo podcast 'Candace' nel 2024. Da allora ha diffuso tesi improponibili o insinuato che dietro fatti come i vaccini anti-Covid, l'Olocausto e gli sbarchi sulla Luna si celino cospirazioni.