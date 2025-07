Governo Sánchez, una voce fuori dal coro in un’Europa che inasprisce la lotta alla pressione dei migranti

Le immagini delle rivolte contro i migranti a Torre Pacheco, cittadina agricola della regione della Murcia, hanno monopolizzato i media spagnoli per settimane. Quello che era iniziato come una manifestazione di disagio per un singolo deprecabile episodio – l’aggressione ad un anziano – si è trasformato in una cinque giorni di disordini e scontri con le forze dell’ordine, alimentati da una campagna di disinformazione online e di mobilitazione locale orchestrata dall’estrema destra spagnola.

La risonanza nazionale dell’evento ha però messo in luce uno spostamento netto dell’opinione pubblica spagnola verso destra in materia di gestione dei migranti. Un sondaggio Sigma Dos per El Mundo rivela che il 70% degli spagnoli è favorevole all’espulsione forzata dei migranti, compreso il 91,7% degli elettori del PP e il 57,1% dei sostenitori del PSOE di Sánchez.

Un Paese sempre più isolato a Bruxelles

Durante il Consiglio informale dei ministri dell’Interno dell’Unione europea a Copenaghen, il ministro spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha ribadito l’opposizione di Madrid al regolamento europeo sui rimpatri, citando motivazioni legali e umanitarie.

In una nota ufficiale, il ministero ha espresso “gravi riserve politiche, giuridiche, economiche e di sostenibilità” circa la creazione di hub per il rimpatrio dei richiedenti asilo e le deportazioni su larga scala verso Paesi terzi.

Madrid continua invece a promuovere una strategia fondata sulla cooperazione bilaterale con i Paesi di origine e transito – come Mauritania, Mali e Senegal – considerata più sostenibile nel lungo periodo.

“Abbiamo ottenuto un calo del 42% degli arrivi alle Canarie nel primo semestre del 2025”, ha sottolineato il ministero, citando anche un calo complessivo del 27% degli arrivi irregolari in Spagna, contro una media UE del 20%.

Ma gli esperti avvertono che questa tendenza potrebbe non durare. “Controlli più rigidi nei Paesi di transito stanno creando colli di bottiglia che prima o poi cederanno”, ha spiegato Xavier Aragall dell’Istituto Europeo del Mediterraneo (IEMed). Secondo lui, i flussi riprenderanno e probabilmente aumenteranno.

Infatti, nonostante il calo generale, la rotta dell’Africa occidentale verso le Canarie è rimasta la più attiva nei primi mesi del 2025. Nel 2024 sono stati registrati 47.000 arrivi, contro i 39.900 del 2023 e i 15.680 del 2022.

Con la rotta del Mediterraneo centrale sempre più contrastata a causa dei controlli in Nord Africa, si prevede un aumento della pressione migratoria verso la Spagna.

Un tempo allineata con gli altri Stati mediterranei come Italia e Grecia, la Spagna ora si ritrova sempre più sola. “L’approccio solidaristico di Madrid la sta lasciando isolata a Bruxelles”, ha osservato ancora Aragall.

Un problema interno

La riluttanza spagnola ad accodarsi alla linea dura europea riflette le tensioni interne a una fragile coalizione di governo, al cui interno convivono posizioni opposte.

A sinistra, il partner junior Sumar – con 26 seggi e 5 ministeri – ha proposto un disegno di legge per regolarizzare circa 500.000 migranti senza documenti e ha condannato i piani UE di esternalizzazione dell’asilo.

“Siamo profondamente preoccupati per gli hub di rimpatrio, veri e propri centri di detenzione che potrebbero violare il diritto umanitario”, ha dichiarato un deputato di Sumar a Euractiv.

La proposta ha il sostegno di ERC e Bildu, due partiti indipendentisti fondamentali per la maggioranza parlamentare di Sánchez, riducendo il suo margine di manovra verso destra.

Ma all’interno della coalizione cresce anche la pressione in senso opposto. Junts, il partito separatista catalano, ha assunto toni più duri sull’immigrazione, mentre il partito basco PNV chiede un’applicazione più rigida delle norme – pressioni che arrivano dal centrodestra.

Uno dei punti più caldi è la redistribuzione di 3.000 minori non accompagnati dalle Canarie. Il decreto che impone la loro accoglienza da parte delle regioni autonome è stato approvato questa settimana, ma sei regioni – tra cui Madrid, Valencia e Andalusia – hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale.

A complicare il quadro, Catalogna e Paesi Baschi – governati da alleati di Sánchez – sono esenti dalla redistribuzione, scatenando accuse di trattamento privilegiato.

Stretto tra forze politiche divergenti, il governo Sánchez resta restio ad allinearsi ai falchi europei sull’immigrazione, per timore di provocare fratture interne che potrebbero mettere a rischio la tenuta della maggioranza.