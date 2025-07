La Germania chiede all’Ue di usare il ‘bazooka’ contro i dazi Usa

Berlino, 24 luglio 2025 – La dichiarazione arriva all’indomani dell’incontro Macron-Merz e a pochi giorni dall’entrata in vigore – 1° agosto 2025 – dei dazi al 30% sulle importazioni dall’Unione europea minacciati da Donald Trump nella famosa lettera spedita alla presidente von del Leyen l’11 luglio. La misura triplicherebbe l’attuale aliquota base del 10% applicata alle esportazioni europee, rischiando di sconvolgere i traffici transatlantici il cui valore ammonta a 1.600 miliardi di euro.

“Poiché siamo ormai nella fase finale dei negoziati, dal punto di vista del governo tedesco è giunto il momento per la Commissione di valutare l’uso dello strumento anti-coercizione (ACI)”, ha dichiarato mercoledì un alto funzionario del governo tedesco. “Credo che, a sette giorni dalla fine dei negoziati, sia anche opportuno mostrare cosa si è in grado di fare”, ha aggiunto.

L’ACI – lo strumento commerciale più potente dell’UE – conferirebbe alla Commissione, che gestisce la politica commerciale dell’Unione, la facoltà legale di adottare una serie di misure ritorsive contro gli Stati Uniti, tra cui restrizioni agli investimenti, la revoca di protezioni della proprietà intellettuale, e l’imposizione di dazi su beni e servizi.

L’Unione ha già promesso di reagire colpendo beni statunitensi per un valore di 93 miliardi di euro, con misure che – ha annunciato Bruxelles mercoledì – entreranno in vigore il 7 agosto, qualora non si raggiunga un accordo negoziato. La Commissione ha inoltre dichiarato di stare preparando ritorsioni anche sui servizi americani, ma non ha ancora presentato alcun elenco agli Stati membri.

L’anno scorso l’UE ha registrato un avanzo commerciale netto di 50 miliardi di euro con gli USA: 198 miliardi di surplus nei beni, a fronte di un disavanzo di 148 miliardi nei servizi, secondo i dati dell’Unione.

Oltre all’aliquota base del 10%, Trump ha già imposto un dazio del 50% su acciaio e alluminio e un 25% su auto e componenti.

Il dazio sull’automotive ha colpito duramente il settore automobilistico tedesco, già in difficoltà a causa della domanda debole e della crescente concorrenza cinese.

A inizio luglio, in dichiarazioni interpretate da molti come un’apertura a un compromesso, il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva affermato che Bruxelles dovrebbe puntare a un accordo “rapido e semplice” piuttosto che “lungo e complicato”, lasciando intendere che Berlino potrebbe accettare il dazio base del 10% in cambio dell’esenzione per le auto.

Le dichiarazioni del funzionario tedesco arrivano anche dopo diverse indiscrezioni secondo cui la Germania sarebbe diventata sempre più sensibile alle pressioni francesi per una linea più dura verso Washington in caso di mancato accordo.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Berlino avrebbe “fatto fronte comune” con Parigi per chiedere l’attivazione dell’ACI, la cui applicazione è ancora osteggiata dalla maggioranza dei 27 Stati membri.

Per attivare lo strumento è necessaria una maggioranza qualificata, ovvero il voto favorevole di almeno 15 Paesi che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

Il funzionario tedesco, tuttavia, ha ridimensionato le divergenze tra Berlino e Parigi sul fronte negoziale.

“Non c’è mai stato un disaccordo sulla durezza della risposta tra i principali partner dell’UE, inclusi Germania e Francia”, ha dichiarato. “È sempre stata una questione di tempistiche”.