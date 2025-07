Corea del Nord, Kim Jong-un ai suoi militari: “Addestratevi per una guerra vera”

Roma, 24 luglio 2025 - Kim Jong-un, vestito di nero, mentre assiste a esercitazioni dell'artiglieria è l'immagine del caro leader offerta dall'agenzia nordcoreana Kcna. Il dittatore nordcoreano è sempre più interessato a sviluppare la macchina militare del suo Paese, fino a chiedere ai soldati di prepararsi per la "guerra vera", e ai generali che il focus sia "sull'addestramento intensivo per la guerra vera". Per Kim le sue truppe devono "rafforzate in ogni modo le capacità di combattimento" per "distruggere il nemico in battaglia". Le esercitazioni di sono tenute ieri, ma non è stato rivelato dove.

Respected Comrade Kim Jong Un Oversees Firing Practice Contest of Artillery Sub-units of Large pic.twitter.com/okjeLIpd6K — KFA-UK (@Korea_Friend_UK) July 24, 2025

Ai soldati nordcoreani deve essere impartito "un addestramento intensivo" al fine di "affrontare immediatamente una guerra in qualsiasi momento e di distruggere il nemico in ogni battaglia", ha detto mercoledì, mentre ammirava i tiri dell'artiglieria dell'Esercito popolare di Corea insieme ad alti funzionari militari e del Partito dei Lavoratori.

Uno show gradito al dittatore, che ha "espresso soddisfazione", ha riferito l'agenzia statale Kcna. Il leader ha sottolineato che le tattiche di artiglieria dell'esercito devono essere "in linea con il duro e critico ambiente del moderno campo di battaglia in continua evoluzione". Il vero deterrente, secondo il numero uno di Pyongyang, "è la visione più chiara del nemico giurato".

Ad accompagnare Kim c'era Pak Jong-chon, vicepresidente della Commissione militare centrale, e il ministro della Difesa No Kwang-chol. Il 2025 è stato da Kim come l'anno dell'addestramento militare, e non perde occasione di supervisionato le attività, tra il lancio di missili, la presentazione di nuove navi militari e le esercitazioni dell'esercito.