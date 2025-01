Harry e Meghan aprono casa agli amici in fuga dagli incendi di Los Angeles. Evacuate le Kardashian

Los Angeles, 10 gennaio 2025 – Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno aperto la loro villa a Montecito agli amici costretti a evacuare dalle proprie abitazioni a causa degli incendi a Los Angeles. Lo rivela una fonte vicina alla coppia al Daily Beast, aggiungendo che i due stanno anche lavorando tramite la loro Archewell Foundation per trovare e attuare i modi più efficaci per supportare la comunità.

Harry e Meghan sono diventati californiani d'adozione dopo aver lasciato nel 2020 il Regno Unito (Ansa)

I duchi di Sussex, diventati californiani d'adozione dopo aver lasciato nel 2020 il Regno Unito, hanno anche pubblicato un messaggio sul loro sito web per esortare i proprietari di case non colpiti dalle fiamme a fornire rifugio alle persone che hanno perso tutto nei devastanti roghi. "Se un amico, una persona cara o un animale domestico deve evacuare e sei in grado di offrire loro un rifugio sicuro nella tua casa, per favore fallo – scrivono Harry e Meghan – . E assicurati di contattare eventuali vicini disabili o anziani per vedere se hanno bisogno di aiuto per evacuare".

Kardashian evacuate

Gli incendi di questi giorni non stanno risparmiando nessuno. Tanti i vip evacuati. Tra loro anche le Kardashian: Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall e Kris hanno lasciato le loro case di Hidden Hills minacciate dalle fiamme. Anche Rob, il fratello di Kim, Kourtney e Khloe, è stato costretto a lasciare la sua abitazione, come ha appreso il sito Tmz.

Mel Gibson critica il governatore Newson

E tra le magioni andate distrutte c'è anche la villa di Mel Gibson. Il premio Oscar ha dichiarato che la sua casa di Malibu è stata "completamente bruciata". Al momento dell'incendio, l'attore e regista era ad Austin, in Texas per registrare il podcast di Joe Rogan sul sequel del film 'La Passione di Cristo' del 2004. Gibson ha criticato il governatore della California, Gavin Newsom, per la maldestra gestione della crisi. Newsom aveva affermato che "si sarebbe occupato delle foreste ma non ha fatto nulla", "penso che tutti i soldi delle nostre tasse siano andati per il gel per capelli di Gavin", ha dichiarato la star perché il suo quartiere era "in fiamme". "Sono stato sollevato dal peso delle mie cose perché sono tutte in cenere", ha dichiarato Gibson a NewsNation's Elizabeth Vargas Reports, definendo "devastante quello che sta accadendo".

La star di Braveheart ha detto di aver vissuto nella sua villa per circa 15 anni e che anche le case di alcuni dei suoi vicini sono "sparite", compresa quella del collega Ed Harris.

Anche la famiglia di Gibson ha seguito l'ordine di evacuazione e si è messa al sicuro.

Sospese le riprese di 'Grey's Anatomy' e di altre serie tv

Gli incendi hanno colpito anche molte produzioni televisive, costrette a sospendere le riprese. In queste ore, lo stop è arrivato per decine di show. Tra questi: 'Abbott Elementary', 'Grey's Anatomy', 'NICS', 'NCIS: Origins', 'Spider-Noir', 'Doctor Odyssey', 'Fallout', 'Hacks', 'Jimmy Kimmel Live!', 'After Midnight', 'Georgie & Mandy's First Marriage', 'Suits: LA' e 'The Neighborhood'. Titoli che inevitabilmente posticiperanno la messa in onda degli episodi.

Gli stop riguardano tutti gli Studios di Hollywood, dai CBS a 20th Television fino a Warner Bros, anche se la maggior parte dei teatri di posa non si trova direttamente nell'area interessata dalle fiamme. Una scelta che è stata presa non solo perché le risorse – come i Vigili del fuoco – normalmente disponibili per supportare la produzione cinematografica sono stati impiegati per l'emergenza in corso, ma anche perché l'aria è irrespirabile e dannosa per la salute.