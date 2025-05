George Simion, esponente dell’estrema destra e filotrumpiano dichiarato, trionfa al primo turno delle Presidenziali in Romania Il leader dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR) con il 40% delle preferenze ha vinto il primo turno delle nuove elezioni presidenziali indette dopo l’annullamento del voto di novembre per presunte interferenze russe. Simion, affronterà il sindaco centrista di Bucarest, Nicușor Dan, fermo al 20% delle preferenze, nel ballottaggio previsto per il 18 maggio