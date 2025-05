Israele e il piano per occupare Gaza “a lungo”. Il ministro Smotrich: “Conquisteremo la Striscia”

11:35

Il ministro: "Conquisteremo la Striscia di Gaza"

Il ministro di ultradestra Bezalel Smotrich ha dichiarato, durante una conferenza che "Israele si appresta finalmente a conquistare la Striscia di Gaza" e che "non bisogna più temere la parola 'occupazionè". Ha aggiunto: "Dal momento in cui inizia il controllo territoriale, non ci sarà alcun ritiro dalle aree conquistate, nemmeno in cambio degli ostaggi. L'unico modo per liberarli è sconfiggere Hamas. Ogni ritiro ci riporterebbe al prossimo 7 ottobre". Smotrich ha inoltre affermato che "gli ostaggi sono in pericolo ogni istante in cui restano nelle mani di Hamas" e che "Israele sta facendo tutto il possibile per proteggerli".