Le case dei vip bruciate, il paradiso perduto di Los Angeles: da Paris Hilton ad Adam Brody

Roma, 9 gennaio 2024 - I giganteschi incendi che stanno imperversando nella città di Los Angeles, che finora hanno causato 5 vittime e distrutto più di un migliaio di strutture, hanno colpito anche le case di diverse celebrities californiane. Le case di diversi attori, tra cui Billy Crystal, Eugene Levy e Adam Brody, ma anche delle cantanti Diane Warren e Mady Moore e dell’ereditiera Paris Hilton, sono state avvolte dalle fiamme. In questo momento nella contea di Los Angeles imperversano dei grandi incendi contemporaneamente. Il quartiere di Pacific Palisades, dove vivono molti vip hollywoodiani, è colpito dai roghi da martedì e continua a bruciare. Mercoledì notte è poi scoppiato un altro incendio, questa volta sulle colline di Hollywood, a Runyon Canyon, dove è stata ordinata l’immediata evacuazione.

Oltre 1.000 edifici distrutti a Los Angeles, tra cui le case di Billy Crystal e Paris Hilton, a causa di incendi devastanti (Ansa)

La casa dell’attore Billy Crystal, celebre per il ruolo di Harry in “Harry ti presento Sally”, è stata distrutta dalle fiamme che hanno aggredito Pacific Palisades. La star viveva con la moglie in quella abitazione da ben 46 anni. “Le parole non possono descrivere l'enormità della devastazione a cui stiamo assistendo e che stiamo vivendo. Siamo addolorati per i nostri amici e vicini che hanno perso le loro case e le loro attività in questa tragedia”, ha dichiarato la coppia. “Janice e io vivevamo nella nostra casa dal 1979. Abbiamo cresciuto qui i nostri figli e nipoti. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via”, ha aggiunto Crystal. La coppia formata da Adam Brody (Seth Cohen in "The O.C.") e Leighton Meester (Blair Waldorf in "Gossip Girl") ha visto la propria casa distrutta, sempre nel quartiere di Pacific Palisades. Lo riporta TMZ, che ha pubblicato un video di diverse abitazioni rase al suolo nel quartiere. I due attori sono sposati da dieci anni e hanno due figli. Al momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Anche la casa di Eugene Levy (che ha recitato nella sga di "American Pie") è stata distrutta dai roghi. L’attore, che è anche sindaco onorario di Pacific Palisades, non ha ancora rilasciato commenti, ma aveva parlato con i media nella giornata di martedì, mentre era bloccato nel traffico dovuto all’evacuazione: “Non ho visto fiamme, ma il fumo era molto scuro”, ha dichiarato al Los Angeles Times. Paris Hilton ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostrava i resti della sua casa sulla spiaggia di Malibu. “Sedersi con la mia famiglia, guardare il telegiornale e vedere la nostra casa di Malibu bruciare in diretta TV è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare”, ha scritto Hilton nel post. “Questa casa era il luogo in cui abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È dove Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London”, ha detto la star, poi poi aggiungere: “Sebbene la perdita sia schiacciante, sono grata che la mia famiglia sia al sicuro. Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi”.

Mandy Moore ha condiviso a sua volta un post su Instagram: nel video pubblicato dalla cantante si vedono le strade devastate di Altadena, vicino a Pasadena. “Onestamente, sono sotto shock e mi sento intontita per tutto quello che hanno perso in tanti, compresa la mia famiglia”, ha scritto Moore. “La nostra comunità è distrutta, ma saremo qui per ricostruire insieme. Mando amore a tutte le persone colpite e in prima linea per cercare di tenere tutto sotto controllo”, ha concluso la star.

Anche la cantautrice Diane Warren ha condiviso la propria perdita sul suo profilo Instagram. La cantante ha pubblicato una foto della spiaggia di Malibu, scrivendo: “Ho avuto questa casa per quasi 30 anni. Sembra che sia andata persa nell'incendio della scorsa notte”. Warren gestisce anche un rifugio per animali nella zona e ha aggiunto: “Gli animali e il ranch stanno bene, che è la cosa più importante. Rimanete al sicuro”. Ci sono altre celebrità che hanno perso le loro abitazioni: gli attori Cary Elwes, John Goodman e James Wood, le star dei reality Spencer Pratt e Heidi Montag, il presentatore Ricki Lake. L'attrice Jamie Lee Curtis ha comunicato che la sua casa è sopravvissuta, ma che la chiesa di Paradise Palisades, dove aveva partecipato agli incontri per la sobrietà due decenni fa, è stata distrutta: “Il nostro amato quartiere non c'è più. La nostra casa è salva. Tanti altri hanno perso tutto”, ha scritto l’attrice su Instagram. Gli incendi hanno condizionato anche gli Oscar 2025: l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato di aver prorogato di due giorni la scadenza per le votazioni per le nomination. I Critics Choice Awards, che si sarebbero dovuti tenere domenica a Santa Monica, sono stati riprogrammati per il 26 gennaio.