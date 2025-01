Los Angeles ancora in fiamme: gli incendi sono sei. 150 mila sfollati, evacuata Hollywood

05:28

Evacuate Hollywood e casa Kamala Harris

Diversi ricchi quartieri di Los Angeles sono stati evacuati. È il caso di Brentwood, dove sorge anche la residenza di Kamala Harris: la vicepresidente non rientra, tuttavia, tra le persone evacuate, in quanto si trova a Washington. Non viene risparmiata neanche Hollywood, il cuore della cinematografia americana: un rogo si è sviluppato a poche centinaia di metri dal celebre Hollywood Boulevard, che ospita le stelle della Walk of Fame.

