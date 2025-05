“Trump pagherà il volo e 1000 dollari ai migranti illegali che si auto-deportano”

Roma, 5 maggio 2025 - Donald Trump non conta solo sui rastrellamenti, il carcere e le deportazioni di massa per convincere i migranti illegali a lasciare gli Stati Uniti, un uomo d'affari come lui avrebbe pensato anche a un aggiustamento in denaro: secondo il New York Post l'amministrazione Trump pagherà 1.000 dollari a ogni migrante illegale che si "auto-deporta", ed avrebbe già iniziato a farlo secondo il giornale.

Donald Trump appena sceso dall'Air Force One nella Base Andrews in Maryland

Mille dollari per chi lascia gli Usa da solo

Il NYP sottolinea che così i migranti possono evitare l'arresto, se lasciano gli Stati Uniti da soli. I soldi li assicura il Dipartimento per la Sicurezza nazionale, che pagherà anche il loro volo di partenza dagli Usa, e dopo la conferma della loro uscita, invierà i 1.000 dollari pattuiti. Dietro all'iniziativa c’è un calcolo di costi: l’amministrazione Trump ha assicurato che la spesa sarebbe comunque inferiore rispetto a quello che viene sostenuto attualmente, stimato in circa 17 mila dollari per migrante tra l'arresto, la detenzione e l'espulsione dagli Usa.

La app CBP Home per autodenunciarsi

Per sfruttare la proposta i migranti dovranno utilizzare l'app CBP Home, sviluppata dalla U.S. Customs and Border Protection, che consentirà ai migranti illegali che non vogliono lasciare il Paese in catene di comunicare alle autorità l’intenzione a collaborare. La app permette di registrare il proprio status e di assicurarsi una procedura di 'auto-espulsione' senza problemi. Una possibilità inoltre che lascia aperta la porta a un ritorno negli Usa da legale.

Mille dollari al giorno per chi resta

Chi rimane, oltre a rischiare i rastrellamenti già visti nei mesi scorsi, forse Guantanamo e in un futuro addirittura Alcatraz, potrebbe anche dover pagare una multa da 1000 dollari al giorno. L’amministrazione Trump è pronta a sequestrare i beni posseduti dagli illegali che non pagheranno le multe, sanzioni che potranno essere retroattive per 5 anni, arrivando anche a un milione di dollari.