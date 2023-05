Guerra Ucraina. Kiev ci ripensa: “Confermato abbattimento del missile ipersonico”

Roma, 6 maggio 2023 – Guerra in Ucraina: in queste ore si ridefiniscono gli scenari sul campo di battaglia.

Il rapporto dell'Institute for the Study of War (Isw) del 5 maggio afferma che il ministero della Difesa russo ha modificato la propria priorità, spostando l'attenzione operativa dalla cattura di Bakhmut alla preparazione per affrontare una controffensiva ucraina. Secondo gli analisti, tale cambiamento ha messo i mercenari di Wagner in una posizione difficile e i video con minacce del leader Prigozhin “mostrano la sua disperazione e la sua rabbia profonda”.

Ucraina, i danni dei bombardamenti a Chasiv Yar, vicino a Bakhmut (Ansa)

La persistenza di Wagner a Bakhmut - prosegue il rapporto - “è in contrasto con un rallentamento generale delle operazioni offensive russe altrove in Ucraina, poiché l'esercito regolare russo sembra in gran parte spostare l'attenzione per prepararsi a una controffensiva ucraina tanto attesa. Al momento, non si sa se Prigozhin abbia davvero intenzione di ritirarsi da Bakhmut il 10 maggio, o se abbia fatto questa dichiarazione in un ultimo disperato tentativo di ottenere l'appoggio del ministero della Difesa”.

Intanto Kiev accusa Mosca di utilizzare munizioni al fosforo nella città martire.

