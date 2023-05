Ucraina news, Prigozhin: “Wagner lascerà Bakhmut il 10 maggio”. E in un video mostra soldati morti

Kiev, 5 maggio 2023 – L’Occidente teme una escalation della guerra in Ucraina, dopo il presunto attacco di droni al Cremlino. Oggi Putin presiederà il consiglio di sicurezza nazionale: una riunione già in programma da tempo, si affretta a precisare il portavoce Peskov, in cui la vicenda dei droni è solo una delle questioni all’ordine del giorno. Il sospetto però è che, qualsiasi sia la paternità dell’attacco, Putin lo usi come pretesto per intensificare le operazioni contro Kiev. Di fatto un’accelerazione c’è già stata. L’esercito ucraino ha fatto sapere stamani di aver respinto oltre 60 incursioni di razzi russi in poche ore, a Lyman, Marinka e Bakhmut. Lo stesso ministro Lavrov ha assicurato che Mosca risponderà con “atti concreti”, a un’azione che ritiene opera degli Usa.

Mosca continua a lanciare droni, la maggior parte vengono intercettati dalla contraerea. Quello abbattuto nei cieli sopra il palazzo presidenziale di Kiev però ieri era un drone ucraino “fuori controllo”.

Il capo della Wagner Prigozhin mentre annuncia il ritiro da Bakhmut

A Marinka e Bakhmut si continua a combattere via terra. Dal fronte si sfilerà presto la Wagner. Lo ha comunicato Prigozhin, capo della brigata che “il 10 maggio” lascerà le postazione ai soldati russi. "Siamo senza munizioni”, ed è un massacro per i miliziani, denuncia. Sul suo canale l’ex cuoco di Putin ha diffuso un video crudo in cui vengono mostrate dozzine di soldati russi morti. E questo per colpa della carenza di rifornimenti, accusa.

A Zaporizhzhia la centrale nucleare è a rischio allagamento per una diga che potrebbe cedere.

Notizie in diretta