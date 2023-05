Ucraina news live, pioggia di droni russi. Alcuni con la scritta “Per il Cremlino”. Ma Kiev risponde

Roma, 4 maggio 2023 - La guerra di droni tra Ucraina e Russia si fa sempre più intensa. Mosca nella notte ha lanciato almeno 24 velivoli kamikaze a pilotaggio remoto sul Paese, alcuni con ‘dedica’ (Su droni piombati ad Odessa si leggeva “Per Mosca” o “Per il Cremlino”), di cui 18 sono stati abbattuti, hanno fatto sapere le forze ucraine. La risposta del Cremlino all'aggressione subita la notte tra il 2 e 3 maggio, si è materializzato anche 68 bombardamenti aerei, 67 attacchi con lanciarazzi multipli e due missili, si legge nel report dello Stato maggiore ucraino su Facebook. Sergiy Popko, il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, su Telegram scritto: "La scorsa notte Kiev ha subito l'attacco russo più intenso del 2023". Mosca ha promesso vendetta denunciando un tentativo di assassinare Vladimir Putin, e ha intensificato i bombardamenti, ma Kiev non è stata a guardare: oltre a tentare di intercettare i missili russi, avrebbe contrattaccato sempre nella notte, colpendo con i droni (Quattro, uno non è esploso) il serbatoio di stoccaggio dei prodotti petroliferi della raffineria di Ilskyn, nella parte meridionale della regione di Krasnodar, in Russia. L'impianto è andato a fuoco, la Tass parla di drone non identificato, ma Kiev non rivendica mai gli attacchi in territorio russo. Intanto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Olanda. Il ministero degli Esteri olandese ha reso noto che il capo dello stato ucraino interverrà all'Aja con un discorso dal titolo "Non c'è pace senza giustizia per l'Ucraina". Ieri Zelensky si era recato a sorpresa in Finlandia.

