Autobomba contro Prilepin, blogger pro-Putin. La rivendicazione e le accuse del Cremlino a Usa e GB

Roma, 6 maggio 2023 – Zakhar Prilepin, scrittore pro Putin e veterano della guerra in Cecenia, è rimasto ferito in un attentato. Il ministero dell’Interno russo ha fatto sapere che è stato arrestato un sospetto. Intanto il comitato investigativo ha aperto un’inchiesta sull’esplosione. Secondo Mosca, gli Usa e la Gran Bretagna hanno una “responsabilità diretta” nell’attentato. Lo scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

Zakhar Prilepin

Che cosa è successo: le ipotesi

Un ordigno esplosivo sarebbe stato piazzato sotto l’auto dello scrittore nazionalista. Nell’esplosione, l’autista è rimasto ucciso, la figlia di Prilepin era scesa pochi minuti prima. Questi i dettagli rilanciati dai media, a partire dall’agenzia Tass.

Il precedente di Darya Dugina

L’attentato ricorda quello che ha ucciso ad agosto Darya Dugina, figlia del filosofo Alexander Dugin. La donna viaggiava su un’auto a bordo della quale ci sarebbe dovuto essere il padre. Il mese scorso è stato ucciso Vladlen Tatarsky (al secolo Maxim Fomin)

Il precedente di

Come sta Prelepin

Non è chiaro come stia Prelepin. Secondo il governatore di Nizhny Novgorod non sarebbe in pericolo di vita. Ma il sito Kommersant scrive si un possibile trasferimento in elicottero a Mosca.

La dinamica

Lo scrittore era in vacanza con la famiglia e si era fermato per una sosta pranzo. L’esplosione è avvenuta pochi minuti dopo che era risalito in auto. L’ordigno sarebbe stato piazzato sotto il cofano dell’auto durante la sosta. Appare decisamente meno probabile l’ipotesi di un malfunzionamento della vettura.

La rivendicazione

Anche perché sarebbe già arrivata una rivendicazione. L’attentato è stato rivendicato dal movimento del gruppo Atesh, movimento di partigiani della Crimea che riunisce ucraini, tatari e russi. Lo scrive la Novaya Gazeta, citando un post su Telegram dello stesso gruppo nato nel settembre dello scorso anno e già salito alla ribalta delle cronache per diversi episodi.

Chi è Zakhar Prelepin

Zakhar Prelepin, veterano della guerra in Cecenia e scrittore nazionalista pro Cremlino, è tra gli intellettuali favorevoli alla guerra in Ucraina.

A gennaio Prilepin, uno dei più noti blogger e corrispondenti di guerra russi, si era arruolato nella Guardia Nazionale. Lo aveva reso noto il suo ufficio stampa, secondo cui Prilepin era già sul campo in Ucraina “per svolgere missioni di combattimento”. Deciso sostenitore dell’invasione della guerra, Prilepin, nato nel 1974 a Nizi Novgorod, aveva già combattuto in Cecenia nei ranghi dell’Omon, l’unità antiterrorismo della polizia russa. Proprio per il suo passato nell’Omon, è entrato nella Guardia nazionale, aveva reso noto il suo ufficio stampa, aggiungendo che Prilepin aveva già organizzato “missioni umanitarie” nei territori occupati. In passato era stato consigliere della repubblica separatista di Donetsk.