L’omicidio del blogger russo: il momento dell’esplosione in un video

Roma, 03 aprile 2023 - Un video choc mostra il momento in cui Darya Trepova consegna la statuetta esplosiva al blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky. Nel filmato si vede la 26enne con la statua entrare nel Street Café di San Pietroburgo, un tempo di proprietà del fondatore del Gruppo Wagner, Evgeni Prigozhin.

Tatarsky ha un microfono in mano, sta parlando a i fan riuniti nel locale, accetta il dono, lo apre, poi lo maneggia e si rivolge alla donna, che intanto si è seduta più lontano alla sua sinistra. Non si vede cosa fa il blogger, ma la donna allunga la mano come per istinto e poco dopo l'immagine svanisce e si ode il forte rumore dell'esplosione.

Il Cremlino ha accusato Kiev dell'attentato, mentre il think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war) ritiene responsabile un gruppo di radicali russi.