Guerra Ucraina, Wagner: “Conquistata Bakhmut”. Kiev nega: “Difendiamo la città”

Kiev, 3 aprile 2023 – L'assassinio del blogger militare ultranazionalista russo Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, in un bar di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, a San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture all'interno del Cremlino e della sua cerchia ristretta. Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war). Gli analisti dell'Isw definiscono “strana” la dichiarazione di Prigozhin il quale ha detto che non avrebbe “incolpato il regime di Kiev” per la morte di Fomin e di Daria Dugina (assassinata in agosto) indicando come responsabile un gruppo di radicali russi.

Combattimenti a Bakhmut

Intanto proprio la Wagner annuncia la conquista la Bakhmut: “La bandiera russa è issata sul palazzo dell'amministrazione di Artemovsk (il nome russo di Bakhmut)”, le parole di Prigozhin, secondo quanto riporta la Tass. “2 aprile, 23 in punto. Dietro di me c'è l'edificio dell'amministrazione comunale (di Artemovsk). Questa è la bandiera russa in memoria di Vladlen Tatarsky, morto in un'esplosione a San Pietroburgo. Abbiamo preso Bakhmut”, ha detto Prigozhin. Uno scenario subito smentito da Kiev: “Il nemico non ha interrotto il suo assalto. Tuttavia, i difensori ucraini difendono coraggiosamente la città, respingendo numerosi attacchi”, ha scritto lo stato maggiore ucraino sulla sua pagina Facebook”.

