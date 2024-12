Robot al posto dei soldati: la nuova guerra via terra di Kiev

Washington, 21 dicembre 2024 – Un attacco via terra senza soldati ma con droni e robot. Secondo l’organo indipendente americano ISW (Institute for the Study of War), l’Ucraina ha condotto per la prima volta un’operazione militare di successo contro le posizioni russe senza l’impiego della fanteria, servendosi di droni con telecamere e mitragliatrici. In una guerra sempre più “asimmetrica” contro la Russia, con Kiev alle prese con la mancanza di uomini, funzionari ucraini sottolineano i “continui sforzi per sfruttare l'innovazione tecnologica” in battaglia, scrive l’Istituto nel suo report sulla guerra datato 20 dicembre.

Un militare ucraino controlla un drone da remoto (Epa/Ansa)

“Il portavoce di una brigata ucraina che opera nella regione di Kharkiv - si legge nel dispaccio - il 20 dicembre ha reso noto che le forze ucraine hanno condotto il loro primo attacco di terra utilizzando esclusivamente sistemi robotizzati invece della fanteria nei pressi di Lyptsi (nord di Kharkiv ndr), in data non specificata, distruggendo nell'attacco con successo posizioni russe. Il portavoce - si legge - ha dichiarato che l'attacco è stato condotto con decine di veicoli terrestri senza pilota (Ugv- Unmanned ground vehicle) dotati di mitragliatrice, mentre altri di questi ultimi sono stati usati per eliminare le mine in zone non specificate”.

Sempre l’Isw sottolinea come l’Ucraina continui a innovare la produzione di droni. Lo Stato maggiore ha fatto saper che sono stati completati i test su un drone collegato a cavi in fibra ottica, che dovrebbe essere più resistente alle interferenze della guerra elettronica. Si tratta di dispositivi già dispiegati dai russi nell’oblast di Kursk. Intanto una società ucraina di droni ha comunicato di aver prodotto il primo drone FPV (First person view) con componenti internamente prodotti in Ucraina. Sono droni dotati di una telecamera a bordo che trasmette video in tempo reale inviandoli ad occhiali, a un telefono cellulare o a un tablet.