Ucraina, Putin sfida l’Occidente: “Non potete abbattere l’Oreshnik”. Poi apre alla pace: “Pronto a incontrare Trump. Kiev accetti compromessi”

Roma, 19 dicembre 2024 - L'Operazione speciale in Ucraina sta per raggiungere i suoi "obiettivi prioritari" ha dichiarato Vladimir Putin nella linea diretta con i cittadini, parte della conferenza stampa di fine anno. Il presidente russo finalmente ha potuto esaltare la vincente offensiva dell'esercito russo: "La situazione sta cambiando radicalmente. L'avanzata sta avvenendo lungo l'intera linea del fronte su base giornaliera. Non si tratta di avanzare di 100, 200, 300 metri. Le nostre truppe stanno riconquistando territorio per chilometri quadrati. Voglio sottolineare che è così ogni giorno". Lo zar è un fiume in piena anche tornando a minacciare l'Occidente ("Non so se abbiano compreso i recenti cambiamenti nella dottrina nucleare russa") e gli Stati Uniti, fino ad arrivare a lanciare una sfida a duello "tecnologico": non potranno mai abbattere il nuovo missile russo balistico ipersonico Oreshnik. Gli alleati dell'Ucraina scelgano "un obiettivo a Kiev che la Russia deve colpire con l'Oreshnik e concentri lì i sistemi di difesa aerea per intercettarlo. Non vi è alcuna possibilità di abbattere o distruggere facilmente l'Oreshnik", ha assicurato il presidente in conferenza stampa. Unico punto dolente, ma è solo questione di tempo, è la riconquista del Kursk, ma "li cacceremo fuori senza dubbio. Assolutamente. Non può essere altrimenti. Ma la questione di una data specifica, mi dispiace, non posso dirlo adesso".

Lo zar poi si detto pronto a incontrare il presidente eletto americano Donald Trump, con cui non ha parlato per "oltre quattro anni", aprendo anche a future trattative con Kiev: “Noi siamo pronti a negoziati, ma abbiamo bisogno che gli ucraini siano pronti a negoziati e a compromessi" per la pace, poi ha aggiunto: "La politica è l'arte del compromesso e i negoziati sono un compromesso".

Putin però ha anche fatto presente che ora non ci sono le "precondizioni" per avviare i negoziati di pace. "Mosca non ha mai rifiutato i negoziati. Parleremo con tutti, ma firmeremo solo con coloro che sono considerati legittimi", ha sottolineato il capo del Cremlino, attaccando direttamente il presidente Zelensky: "Ora secondo la Costituzione ucraina, solo la Verkhovna Rada è legittima. Finché l'Ucraina manterrà un presidente illegittimo, tutte le altre autorità diventeranno complici dei suoi crimini".

Vladimir Putin durante la conferenza di fine anno

E proprio nel Kursk, dove Putin ha sostenuto siano stati distrutti più mezzi corazzati ucraini che in qualsiasi altra zona di guerra nell'ultimo anno, ci sarebbero problemi "difficoltà di interazione" tra truppe russe e quelle nordcoreane appena schierate. Secondo l'intelligence britannica: "Le forze russe e nordcoreane stanno quasi certamente affrontando difficoltà di interoperabilità. Queste forze non condividono una lingua comune e le truppe nordcoreane hanno quasi certamente difficoltà a integrarsi nella struttura di comando e controllo della Russia", si legge in un rapporto del ministero della Difesa britannico. Sempre Londra ha annunciato una fornitura militare per Kiev di 273 milioni di euro. Nella fornitura saranno compresi droni, sistemi di difesa aerea e munizioni. Ieri il Segretario alla Difesa britannico John Healey era stato a Kiev, dove non aveva escluso l'invio di ufficiali britannici per l'addestramento delle forze armate ucraine.

