Guerra in Medio Oriente, sventato attacco aereo degli Houthi a sud di Israele, nel Mar Rosso abbattuti 12 droni e 5 missili. Allarme Onu: sfollato l’85% della popolazione di Gaza

Roma, 27 dicembre 2023 – I giorni delle festività di Natale si chiudono nel sangue a Gaza dove si contano almeno 106 morti per il bombardamento sul campo profughi di Maghazi e altre 4 vittime a Khan Yunis. E Israele avverte che “la guerra andrà avanti ancora per molti mesi” anche a seguito dell’allargamento del conflitto con l’ingresso come parte attiva degli Houthi yemeniti filoiraniani.

Israele: "Sventato un attacco aereo dagli Houthi"

Lo Stato ebraico ha affermato di aver sventato un loro attacco aereo con droni contro la città meridionale di Eilat e "altre aree della Palestina occupata". Il ministro israeliano Gallant: “Ci colpiscono da Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria, Iraq e Yemen”. Gli Usa da parte loro hanno comunicano di aver distrutto 12 droni e 5 missili lanciati dai ribelli dello Yemen sul Mar Rosso dopo un attacco verso una nave commerciale Msc "bersagliata con missili per impedirle di raggiungere Israele".

Sulla situazione umanitaria a Gaza, il relatore speciale dell’Onu sui diritti umani degli sfollati interni ha affermato che Israele sta “lavorando per espellere” la popolazione civile dalla Striscia. “Israele sta cercando di alterare in modo permanente la composizione della popolazione di Gaza con ordini di evacuazione in continua espansione e attacchi diffusi e sistematici contro i civili e le infrastrutture civili” nel sud di Gaza, ha detto Paula Gaviria Betancur in un comunicato diffuso dall'Alto commissariato Onu per i diritti umani (Unhchr). Dall'inizio della guerra il 7 ottobre l'85% della popolazione di Gaza è sfollata internamente, si legge nel comunicato dell'agenzia Onu. Il portavoce del governo israeliano Eylon Levy ha risposto al rapporto Onu sul proprio account X, affermando che Israele aveva designato l'area di Al Mawasi come zona umanitaria prima dell'offensiva di terra esortando i civili di Gaza a evacuare temporaneamente lì per la loro sicurezza. Ha poi criticato la mancata condanna di Hamas da parte delle Nazioni Unite.

Le ultime notizie