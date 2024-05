Attacco russo nel Donetsk: lanciati missili S-300. La risposta di Kiev: lanciati droni sulla regione di Belgorod

07:56

Quasi seimila civili evacuati dall'oblast di Kharkiv

Sono 5.762 i civili nell'oblast di Kharkiv evacuati dalle loro case a causa dei pesanti combattimenti in corso nella regione. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Oltre 30 insediamenti nell'oblast di Kharkiv sono finiti sotto il fuoco dell'artiglieria e dei mortai russi ieri e la città di Vovchansk è stata colpita da "una serie di massicci bombardamenti", ha aggiunto Syniehubov. "Al momento il nemico ha riscosso un successo tattico" nella battaglia per Vovchansk, ha dichiarato lo stato maggiore ucraino sui social. Secondo Syniehubov, gli attacchi hanno ferito nove civili in tutta la regione.