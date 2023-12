Gaza e il fungo killer. Media: ha ucciso un soldato israeliano e ha contagiato un’altra decina di militari

Roma, 26 dicembre 2023 – L'ultimo allarme sulla guerra in Medio Oriente e sui famigerati tunnel di Gaza porta a un fungo killer che, riferiscono i media, avrebbe ucciso un soldato israeliano e ne avrebbe contagiati altri. Ecco che cosa sappiamo.

“Soldato israeliano ucciso da un fungo nei tunnel di Gaza”

Il soldato israeliano morto era stato ricoverato all’Assuta Ashdod Medical Center due settimane fa con gravi ferite agli arti. Ma il fungo si è rivelato resistente ad ogni trattamento. Secondo la testimonianza di un sanitario a radio Kan, sarebbero una decina i soldati infettati dallo stesso fungo.

Secondo i primi accertamenti, la fonte di contagio sarebbe il terreno contaminato dai rifiuti organici.

Autorità sanitarie in allerta

Da giorni le autorità sanitarie israeliane sono in allarme per questi casi. Già previsto un vertice urgente tra la Società israeliana per le malattie infettive, gli esperti epidemiologici dell’IDF e del Ministero della Sanità. I media internazionali già da una settimana raccontano il fenomeno delle infezioni per ora sconosciute.

Gli esperti hanno dichiarato di aver trovato agenti patogeni resistenti ai farmaci, soprattutto nelle lesioni agli arti. Funghi ma anche batteri. Naturalmente questo scenario richiama le allerte lanciate dall’Oms fin da novembre sui crescenti rischi di epidemie a Gaza per le condizioni igieniche proibitive che con la guerra si sono create nella Striscia.