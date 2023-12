Guerra Israele, ultime notizie. Altri 8 soldati uccisi a Gaza. Mar Rosso, ancora missili degli Houthi

08:57

Cameron accusa l'Iran: influenza dannosa

"Ci sono gli Houthi, Hezbollah, le milizie appoggiate dall'Iran in Iraq che attaccano le basi militari britanniche e americane. E, naturalmente, Hamas". Il ministro degli esteri britannico David Cameron accusa l'Iran, in una intervista al Sunday Telegraph, di esercitare "un'influenza molto dannosa nella regione e nel mondo". E quindi sottolinea: "Penso che sia estremamente importante che l'Iran riceva un messaggio molto chiaro: questa escalation non sarà tollerata". Cameron è andato in Medio Oriente questa settimana. Ha avuto colloqui con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi sulla guerra tra Israele e Hamas. Cameron ha spiegato che Londra rafforzerà la cooperazione con i suoi alleati "per definire una serie di potenti misure dissuasive contro l'Iran": "È importante farlo. Il livello di pericolo e di insicurezza nel mondo è estremamente elevato rispetto agli anni e ai decenni precedenti, e la minaccia iraniana è parte di questo quadro". Il Regno Unito è membro dell`alleanza 'Prosperity Guardian' che mira a porre fine agli attacchi degli Houthi contro le navi che i ribelli yemeniti, sostenuti dall`Iran, considerano "collegate a Israele". Sono possibili ulteriori misure contro l'Iran? David Cameron risponde che non si tratta di una questione "pubblica". Londra, comunque, vuole inviare "un avvertimento molto chiaro agli Houthi e ai loro sostenitori iraniani: non tollereremo questi continui attacchi contro le navi".