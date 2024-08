Giornalisti Rai nel Kursk, Cremlino: “Media occidentali coinvolti direttamente nell’aggressione”. Accuse di propaganda neonazista ucraina

Roma, 19 agosto 2024 - Dall’inchiesta alle accuse di coinvolgimento diretto contro i media occidentali di "aggressione ibrida" e di "propaganda a favore dei neonazisti ucraini" nel Kursk al seguito delle truppe di Kiev, Mosca torna ad attaccare la giornalista della Rai Stefania Battistini e dell'operatore Simone Traini (ma anche Nick Peyton Walsh della Cnn). La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, senza nominarli, ha affermato che la loro attività di giornalisti nella regione russa a seguito dell’esercito ucraino è una "prova del loro coinvolgimento diretto nell'attuazione di un'aggressione ibrida su larga scala contro la Russia".

Un fermo immagine tratto dal Tg1 delle 20 mostra l'inviata Stefania Battistini Battistini che racconta il dietro le quinte del reportage realizzato con Simone Traini in territorio russo

Maria Zakharova ha ricordato dalle pagine del giornale Vzglyad che "contro alcuni di questi rappresentanti dei media stranieri sono già stati aperti procedimenti penali per aver attraversato illegalmente il confine di Stato", ha aggiunto Zakharova

Per la portavoce del Cremlino non ci sono dubbi: "I resoconti dei media occidentali dalla regione di Kursk perseguono una serie di obiettivi, tra cui la protezione dei crimini di Kiev, la manipolazione dell'opinione pubblica e la creazione del contesto necessario per un ulteriore sostegno occidentale alle forze armate ucraine. Questi pseudo-reporter possono essere qualificati solo come traditori della professione che si sono abbassati a partecipare direttamente alla fabbricazione e diffusione della propaganda ucronazista", ha spiegato la Zakharova.

Intanto l'avanzata di Kiev non si arresta. Le forze operative speciali delle Forze armate ucraine hanno pubblicato sui social un video che mostra i militari ucraini che conducono operazioni d'assalto nella regione di Kursk. Le truppe ucraina hanno sfondato il confine il 6 agosto e da allora mantengono il controllo di una parte della regione occidentale di Kursk. "Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.