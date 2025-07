Kubilius: “Spazio anche per Londra, Oslo e Kiev nel programma satellitare europeo Iris²”

Roma, 28 luglio 2025 – A oggi, solo la Norvegia è già in trattativa con la Commissione europea per entrare nel programma satellitare. Né l’Ucraina né il Regno Unito hanno finora avviato negoziati formali per aderirvi.

Tuttavia, l’Ucraina ha fatto affidamento su SpaceX di Musk per garantire servizi di telecomunicazione alle proprie forze armate durante la guerra contro la Russia, e cresce l’inquietudine per il livello di dominio esercitato dalla costellazione Starlink nel mercato delle telecomunicazioni spaziali.

Questo apre un’opportunità per IRIS² – un progetto da 10,6 miliardi di euro che prevede il lancio di circa 280 satelliti attivi nel decennio del 2030 – per guadagnare quote di mercato.

“Non sarei contrario”, ha dichiarato Kubilius alla domanda se Paesi terzi possano aderire formalmente al programma spaziale europeo. Il Regno Unito, ha sottolineato, vanta una solida esperienza nel settore spaziale, mentre l’Ucraina ha un forte potenziale, avendo ricoperto un ruolo chiave come polo spaziale ai tempi dell’Unione Sovietica.

L’Islanda – anch’essa parte dello Spazio Economico Europeo come la Norvegia – ha concluso i colloqui con la Commissione a inizio mese per prendere parte al programma IRIS².

Kubilius ha parlato a poche settimane dalla presentazione del progetto di Space Act europeo, presentato dalla Commissione lo scorso 25 giugno, che ha già innescato intense trattative dietro le quinte sul perimetro delle nuove norme.

Sebbene la legislazione richiederà anni per essere finalizzata, le sue disposizioni potrebbero in futuro ostacolare l’accesso al mercato europeo da parte di operatori come SpaceX.

Tuttavia, ha precisato Kubilius, finora non si sono registrate reazioni ufficiali da parte statunitense. “Al momento, non ho ricevuto alcun segnale che gli americani intendano reagire allo Space Act europeo”, ha affermato, appena rientrato da un viaggio negli Stati Uniti svoltosi dal 17 al 22 luglio.