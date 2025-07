Il curioso esperimento di Singapore per evitare di scomparire

Singapore, 27 luglio 2025 - Singapore sta già sperimentando quello che potrebbe essere un futuro disastroso, dovuto agli effetti del cambiamento climatico. La piccola città-stato asiatica è infatti spesso colpita da inondazioni definite "fastidiose" dalle autorità, ma che potrebbero essere presagio di eventi ben più catastrofici entro la fine del secolo.

Il governo di Singapore stima che il livello dei mari circostanti potrebbe salire di 1,15 metri, ma in uno scenario di alte emissioni, la proiezione raggiunge i due metri. A ciò andrebbero aggiunti altri due o tre metri per le frequenti mareggiate che colpiscono la zona. Una vera e propria catastrofe, per una metropoli che sorge su una bassissima pianura circondata dallo Stretto di Malacca e dal Mar Cinese Meridionale.

Singapore sta dunque già pensando a una soluzione. Come riporta la Cnn, a proteggere la città-stato potrebbe essere una catena di isole artificiali lunga circa 13 chilometri, che fungerebbe da diga contro l'innalzamento dei mari. L'imponente opera infrastrutturale - al momento in fase di progettazione sotto il nome di 'Long Island' - prevederebbe innanzitutto la bonifica di quasi 8 chilometri quadrati di superficie al largo della città.

Non si tratta di un'idea nuova: se ne parla dagli anni Novanta. Tuttavia, le proiezioni tendenzialmente negative in merito agli effetti del riscaldamento globale stanno rendendo il progetto sempre più concreto.

Il progetto

Nel 2023, l'agenzia di pianificazione urbana di Singapore, l'Urban redevelopment authority (Ura), ha presentato un progetto iniziale che comprende tre appezzamenti di terreno collegati da paratoie e stazioni di pompaggio. Gli studi ingegneristici e ambientali sono già in corso.

Ma Long Island aiuterebbe a risolvere anche altri problemi, tra cui quello della sovrappopolazione. Sulle nuove isole, infatti, potrebbero sorgere "fino a 30-60 mila abitazioni", secondo Lee Sze Teck, consulente della società immobiliare Huttons Asia. Inoltre, l'arcipelago artificiale - collegato ala terraferma mediante due estremità - permetterebbe la creazione di un bacino di acqua dolce che risolverebbe il problema dell'approvigionamento di acqua potabile.

Come riempire le isole

Certo, si tratta di un progetto a lungo termine: a seguito della bonifica, potrebbero volerci decenni per stabilizzare le nuove isole e renderle adatte alla costruzioni di edifici. Fortunatamente per Singapore, la città-stato è abituata a ricavare terra dalla superficie marina, non troppo diversamente da quanto hanno fatto in Europa i Paesi Bassi. Il problema è relativo piuttosto al materiale di riempimento: servirebbe l'esportazione di sabbia da paesi vicini come Indonesia e Cambogia, tuttavia recentemente restii per via delle implicazioni ambientali degli scavi necessari.

In ogni caso, il mondo resta a guardare, consapevole che l'idea di Singapore potrebbe essere applicata ad altri contesti per arginare i rischi connessi all'innalzamento dei mari. In particolare, Tailandia e Maldive hanno espresso interesse per progetti simili.