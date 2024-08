Giornalisti del Tg1 nel Kursk, la Russia minaccia un procedimento penale

10:35

Giornalisti italiani nel mirino di Mosca, la Farnesina "sta verificando"

I due giornalisti italiani, Stefania Battistini e Simone Traini - che secondo notizie circolate sui media russi rischiano un procedimento penale per "attraversamento illegale del confine di Stato" - si trovano al momento in Ucraina e non sono pervenute dalle autorità russe riscontri ufficiali alla notizia". Lo riferiscono fonti della Farnesina. "L'ambasciata d'Italia a Mosca, in stretto contatto con il ministero degli Esteri, sta effettuando le opportune verifiche", aggiungono le fonti. Secondo quanto circolato su popolari canali Telegram russi, il ministero dell'Interno di Mosca intende aprire un procedimento penale a carico di Battistini e Traini per un reportage realizzato nella regione russa di Kursk, dove i due giornalisti sono entrati dall'Ucraina.