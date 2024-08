Nel Kursk l’esercito ucraino fa saltare in aria un ponte strategico. Il video dell’esplosione

Kiev, 17 agosto 2024 – L’esercito ucraino ha fatto saltare in aria il ponte a Glushkovo, sul fiume Seim, nel Kursk, infrastruttura strategica per la Russia perché usato per trasportare approvvigionamenti alle truppe del Cremlino. La notizia è stata data ieri sera dall’agenzia ucraina Unian e poi confermata dalle autorità russe. “Vengono effettuati attacchi - ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova - contro altre infrastrutture civili. Ciò è chiaramente fatto per complicare l'evacuazione delle persone dalla zona di combattimento. Il regime di Kiev fa della popolazione civile il suo obiettivo prioritario". Secondo Zakharova le forze di Kiev avrebbero usato missili Himars di fabbricazione Usa. Il ponte collegava il distretto di Glushkovsky al resto della Russia. Dopo l’avvicinamento dell’esercito di Kiev, qui ieri è partita l’evacuazione di quasi 18mila abitanti. In linea retta, da Glushkovo al confine russo-ucraino ci sono circa sette chilometri.

Un frame del video che riprende l'esplosione del ponte sul fiume Seim nella regione di Kursk

Notizie in diretta