Lituania: “La Russia prepara attentati nei paesi Nato”

Roma, 27 maggio 2024 – Proseguono gli attacchi russi, dopo il bombardamento di un centro commerciale a Kharkiv che ha fatto decine di vittime, ma gli ucraini provano a rispondere con incursione di droni nelle zone occupate. Intanto la tensione sale in particolare sul Baltico dove l’Estonia ha accusato Mosca di aver modificato la posizione di alcune boe che delineano i confini marittimi. Dopo le polemiche su Stoltenberg che aveva ipotizzato che l’Ucraina potesse colpire la Russia sul suo territorio con armi fornite dalla Nato (e non solo per difesa), La Lituania ha lanciato un allarme secondo il quale la Russia starebbe organizzando attentati nei paesi Nato.

La devastazione della guerra in Ucraina