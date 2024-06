Francia, conferita a Scurati l’onorificenza di Cavaliere delle Arti e delle Lettere

Parigi, 17 giugno 2024 - Lo scrittore Antonio Scurati ha ricevuto oggi l'onorificenza di Cavaliere delle Arti e delle Lettere dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati. La cerimonia si è svolta nei saloni del ministero della Cultura.

Proprio oggi Serena Bortone, finita nella bufera per lo stop al monologo di Scurati sul 25 aprile, potrebbe aver detto addio alla Rai. La giornalista ha chiuso il 16 giugno l'ultima puntata della stagione del suo programma Che Sarà... e ha lasciato lo studio 2 di via Teulada, con ringraziamenti ai colleghi e al pubblico di Rai3, ma con l'ombra delle polemiche per la vicenda della "censura", sempre negata dall'azienda che ha aperto un'istruttoria, ai danni dello scrittore.

E dopo le parole l'Ad dell'azienda, Roberto Sergio, che ha affermato più volte che "Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita".