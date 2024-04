Scurati “cancellato” su Rai3 per il monologo sul 25 aprile, l’annuncio di Serena Bortone. L’azienda: “Nessuna censura, questioni economiche”

Roma, 20 aprile 2024 - Nuova bufera sulla Rai. Questa volta per lo stop a un monologo sul 25 aprile che doveva fare lo scrittore Antonio Scurati durante la puntata di stasera di 'Che Sarà', programma di Rai3. A darne notizia è la conduttrice Serena Bortone in un post su Instagram in cui spiega di aver appreso "con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato" e di non essere "riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili". E mentre la presentatrice annuncia dunque ai suoi telespettatori di non essere in grado di fornire informazioni sul perché l'intervento dello scrittori sia stato cancellato, le opposizioni insorgono parlando di censura. Ma l’azienda getta acqua sul fuoco spiegando che si tratta solo di questione economiche.

Opposizioni: “Questa è censura”

Il Pd chiede lumi sulla questione Scurati. "Qualcuno spieghi, altrimenti è chiaro che è censura", dicono, tra gli altri, la senatrice dem Simona Malpezzi, la deputata Irene Manzi e la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno. Alle loro voci si aggiungono quelle dei parlamentari dem in commissione di Vigilanza sulla Rai. "Cosa sta succedendo in Rai? Cosa sta facendo il governo dentro l'azienda pubblica italiana della comunicazione radiotelevisiva? I vertici devono immediatamente chiarire", dicono.

I componenti del M5s in commissione di Vigilanza Rai, Dolores Bevilacqua e Luca Pirondini, chiedono all'azienda di tornaresui suoi passi, mentre Carlo Calenda scrive su X: "Io sono sempre stato prudente nella critica al Governo sul tema delle influenze della politica sulla Rai, perché le ho viste in atto con governi di destra e di sinistra. Ma questo cara Giorgia Meloni va oltre". "Cancellare l'intervento di un grande scrittore per ragioni politiche è inaccettabile, indegno – aggiunge il leader di Azione –. Ci aspettiamo le scuse e il ripristino immediato del monologo cancellato. La Rai non è tua. La paghiamo, purtroppo, tutti. Datti una regolata".

"Se non arriveranno risposte lo chiederemo anche alla Commissione europea con un'interrogazione", dichiara Massimiliano Smeriglio, eurodeputato Avs.

Usigrai: “Rai silenzia intellettuali sgraditi al potere”

Duro però anche l’intervento dell’Usigrai, che "rilancia con forza l'allarme dei giorni scorsi sul controllo asfissiante dei partiti sulla Rai e la mobilitazione a difesa del servizio pubblico Radiotelevisivo che è di tutti i cittadini e non di chi governa". "La Rai silenzia Antonio Scurati nel programma di Serena Bortone – scrive in una nota l’esecutivo del sindacato dei giornalisti Rai –. Non possiamo che registrare l'ennesimo segnale di una Rai dove si contrasta ogni espressione culturale sgradita a chi governa".

La risposta della Rai

A spegnere la polemica ci prova, il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini. "Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione 'Che sarà', condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione", dice. "Credo sia opportuno non confondere aspetti editoriali con quelli di natura economica e contrattuale, sui quali sono in corso accertamenti a causa di cifre più elevate di quelle previste e altri aspetti promozionali da chiarire connessi al rapporto tra lo scrittore e altri editori concorrenti – prosegue Corsini – . Al di là di queste mere questioni burocratiche, la possibilità per Scurati di venire in trasmissione non è mai stata messa in discussione. Nessuna censura".