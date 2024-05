Partiti, gli ultimi sondaggi: Pd e Fi in crescita, stabile FdI

Roma, 2 maggio 2024 – Negli ultimi sondaggi sui partiti crescono Pd e Forza Italia, mentre resta stabile Fratelli d’Italia: la Supermedia di questa settimana registra un +0,6 del Pd, che guadagna terreno in tutti i sondaggi presi in considerazione e amplia così, di oltre 4 punti, il vantaggio su M5s che resta sopra il 16%. Nel centrodestra invece Fratelli d'Italia è stabile, mentre Forza Italia cresce ulteriormente (8,7%) dopo l'accordo con Noi Moderati. Tra le altre forze politiche si accende la 'competizione' tra Stati Uniti d'Europa, Avs e Azione, racchiusi in meno di un punto, per il superamento della soglia del 4%.

Questa la Supermedia liste:

FDI 27,2 (=)

PD 20,4 (+0,6)

M5S 16,1 (-0,2)

Forza Italia 8,7 (+0,2)

Lega 8,3 (+0,1)

Stati Uniti d'Europa 4,6 (-0,1)

Verdi/Sinistra 4,1 (+0,2)

Azione 3,8 (+0,1)

Libertà 1,9 (-0,1)

Pace Terra Dignità 1,9 (+0,1).

Questa la Supermedia Coalizioni/Aree:

Centrodestra 44,2 (-0,6)

Campo largo 40,6 (+0,6)*

Centro liberale 8,4 (=)**

Altri 6,8 (=)

* PD + AVS + M5S

** Stati Uniti d'Europa + Azione

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (18 aprile 2024)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 18 aprile al 1 maggio, è stata effettuata il giorno 2 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 25 aprile), Euromedia (28 aprile), Quorum (29 aprile), SWG (22 e 29 aprile) e Tecné (20, 22 e 27 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.