I droni ucraini a lunghissimo raggio Sokol-300 potrebbero cambiare le sorti della guerra

Roma, 27 maggio 2024 – Se eravamo rimasti impressionati dell’attacco dei droni ucraini al Cremlino, e poi a S.Pietroburgo e in altre città della Russia europea, se siamo sorpresi e increduli per l’attacco nel 17 aprile in Taratarstan (1.200 km dall’Ucraina) o di quello di oggi a ben 1.800 chilometri di distanza dai territori controllati dalle truppe di Kiev, non abbiamo ancora visto nulla.

Gli attacchi in Tatarstan

Gli attacchi in Tatarstan, già degni di nota, sono stati effettuati da droni derivati da piccoli aerei commerciali. Uno è l’UkrjetAJ22, un velivolo con apertura alare di 4 metri e 20 che ha un carico utile di soli 20 chili e che senza serbatoi supplementari raggiunge i 500 km di raggio utile e con serbatoi aggiuntivi e (pare) un diverso del motore avrebbe toccato i mille. L’altro è l’A22 Foxbat, apertura alare di 9 metri e mezzo, una trasformazione in drone di un ultraleggero Aeroprakt A-22 Foxbat, che con il suo motore Rotax 912 garantisce un raggio operativo di 1300 chilometri.

Gli Aerodrone

Nella frotta di droni a lungo raggio dell’Ucraina, si aggiungono l’UJ26 Beaver (raggio 1000 chilometri, carico utile solo 20 chili) e lo Sky Ranger Nynja , un altro ultraleggero con motore Rotax 912 che ha un range attorno ai 1200 km e può portare una bomba da 100 chili (di cui 42 di esplosivo) come la OFAB100-120. Ci sono poi gli D-80 Discovery e E-300 Enterprise, entrambi prodotti dalla Aerodrone, che sono in grado di portare rispettivamente carichi di 80 e 300 kg e hanno un raggio di 1000 km, che con un serbatoio supplementare da 350 litri possono diventare 3.100 km. Non poco.

Arrivano i Sokol 300

Ma questo potrebbe cambiare in meglio per Kiev, e a brevissimo, con l’arrivo del Sokol 300, una evoluzione del drone turco Bayraktar TB2, sviluppato dalla ucraina Luch nel 2020/21, come drone da ricognizione, e poi, dopo l’invasione russa, “armato”. Questo drone d'attacco, apertura alare di 14 metri e lunghezza di quasi oltre 8 metri e mezzo, è un “vero” drone, e non un ultraleggero modificato.

Opera a 9.100 metri (ma è in grado di volare a un'altitudine fino a 12 km), controllato da un'unità inerziale, GPS e da giroscopi laser. Ha un carico utile di 300 kg (contro i 50 kg del Bayraktar TB2) e può essere armato con missili RK-10, R2-M e RK-2P che possono colpire bersagli a una distanza massima di 10 km. il suo raggio di volo dipende dal tipo di motore installato. La variante con il motore ucraino AP-450T2 può coprire una distanza fino a 1.300 km. Ma l'autonomia di un drone Sokol 300 alimentato dal motore austriaco Rotax 914, più leggero e performante, può raggiungere i 3.300 km. Quindi può colpire le basi russe nell’Artico, attorno al mar Caspio, persino nella Siberia occidentale e centrale, almeno fino ad Omsk. Può essere un game changer e garantire all’Ucraina una proiezione di potenza con mezzi propri, e quindi non soggetti a veti occidentali. L’era dei droni – non solo per l’esercito ucraino ma anche quello russo – avanza, e la guerra, sempre terribile, non sarà più la stessa.