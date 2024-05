Ucraina, si aggiunge la Polonia: Kiev può usare le nostre armi per colpire in Russia

Roma, 29 maggio 2024 – Per Vladmir Putin l'invio di truppe occidentali in Ucraina rischia di portare a un conflitto globale. E il presidente russo insulta il segretario Nato Jens Stoltenberg, che ha chiesto il via libera a Kiev ad usare le armi occidentali per colpire obiettivi militari in Russia: 'Lo ricordo quando era primo ministro norvegese e ancora non soffriva di demenza...'. Ma sulle armi anche l'alto rappresentante della politica estera Ue è sulla stessa linea del numero uno dell'Alleanza. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron si è detto favorevole all’uso delle armi occidentali consegnate a Kiev per colpire in Russia. Oggi la Polonia ha detto sì all’impiego delle sue armi in territorio russo e la Svezia ha annunciato aiuti militari per oltre un miliardo.

Macron mostra la mappa dell'Ucraina e dei territori del Kharkiv (foto Ansa)

Le notizie in diretta