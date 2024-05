Fsb: “La Nato si esercita ad attacchi nucleari in territorio russo. Servono contro misure adeguate”

Roma, 28 maggio 2024 - L'Fsb russo alza il livello di allerta: la Nato si esercita ad attacchi nucleari nel territorio russo. Lo ha rivelato il generale Vladimir Kulishov, capo del Servizio di frontiera dell'intelligence russa (Fsb) a Ria Novosti che lo stava intervistando in occasione della Giornata della Guardia di frontiera. Per Kulishov Mosca non può stare a guardare, secondo il generale servono subito misure adeguate, senza però specificare che tipo di contro misure sarebbero da prendere.

Esercitazioni militari Nato

"La Nato sta conducendo esercitazioni per attacchi nucleari contro il territorio russo vicino al confine", sono state le allarmanti parole del capo del Servizio di frontiera del Fsb. "L'attività di intelligence della Nato sta aumentando vicino al confine russo, l'intensità dell'addestramento sta aumentando, vengono elaborati scenari di operazioni contro la Federazione, compresi attacchi nucleari".