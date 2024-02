Alexei Navalny morto in carcere, le autorità russe: “Un malore dopo la passeggiata”

Roma, 16 febbraio 2024 - "Alexei Navalny è morto", l'annuncio dei media russi. Il dissidente e oppositore russo era stato rinchiuso di recente, e per l'ennesima volta (27 da agosto), in isolamento in cella di punizione. Lo aveva riferito la sua portavoce Kira Yarmish alla testata online Meduza, precisando che la punizione sarebbe durate 15 giorni, e così il dissidente avrebbe passato ben 308 giorni nell'ultimo anno e mezzo in isolamento.

Detenuto a regime speciale

Navalny, in carcere per motivi politici, era stato trasferito nella remota colonia penale a regime speciale "Lupo Polare" (a Kharp, nella regione di Yamalo Nenets), oltre il circolo polare artico nel dicembre scorso. Il servizio penitenziario federale russo ha affermato che è in corso un'indagine sulle cause della morte.

"Morto per un malore”

Navalny, 47 anni, avrebbe accusato un malore ed è morto, in una nota il dipartimento regionale del servizio penitenziario federale, si legge: "Il 16 febbraio di quest'anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenuto Navalny A.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell'istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza". Il comunicato continua: "Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte". Secondo la televisione di stato Rt Navalny sarebbe morto per un'embolia.

Soprusi e isolamento

Il dissidente, particolarmente inviso al presidente Vladimir Putin in tre anni di reclusione aveva denunciato più volte soprusi e provocazioni per rinchiuderlo in isolamento. I carcerieri sfruttavano ogni pretesto per piegare l'oppositore, anche i più assurdi come essersi lavato il viso prima dell'ora determinata, o avere un bottone slacciato. Amnesty International si è interessata negli anni alla sua situazione, denunciando anche la direzione del carcere dove era rinchiuso prima della Siberia, cioè Melekhovo, per la volontà di "spezzare lo spirito di Navalny rendendo la sua esistenza nella colonia penale insopportabile, umiliante e disumanizzante". A dicembre era anche scomparso, nessuno, nemmeno i suoi legali sapevano dove fosse. Poi si scoprì che era stato trasferito al centro nella colonia a regime speciale.