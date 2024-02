Chi era Alexei Navalny, il dissidente russo temuto da Putin. Il caso del novichok nel 2020

Mosca, 16 febbraio 2024 – Alexei Navalny, uno dei principali volti dell’opposizione russa a Vladimir Putin, è morto in carcere oggi. A darne l’annuncio sono stati i media e le autorità carcerarie del Paese. Aveva 47 anni ed era a capo del partito Russia del Futuro dal 2013; la formazione è stata formalmente sciolta nel 2021 dal procuratore di Mosca, che l’aveva accusata di essere un’“organizzazione estremista”, ma continua la sua attività clandestinamente.

Navalny è nato nel 1976 a Butyn, poco distante da Mosca, figlio di un ufficiale dell’Armata rossa. Dopo aver studiato legge all’Università russa dell’amicizia tra i popoli, ha dato inizio alla sua attività politica iscrivendosi al partito Jabloko, di cui diventa leader della regione di Mosca, per poi esserne espulso per via delle sue posizioni fortemente nazionaliste, da alcuni definite xenofobe. Durante la guerra tra Russia e Georgia per il controllo dell’Ossezia del Sud – regione georgiana proclamatasi indipendente e filo-russa – si è dichiarato sostenitore delle iniziative di Mosca.

Nel 2012, alla rielezione di Putin come presidente della Russia per la terza volta non consecutiva, Navalny ha organizzato una grande manifestazione di protesta nel centro di Mosca, che ha portato in piazza tra le 25 mila e le 30 mila persone. Nel 2014 ha dichiarato la sua contrarietà all’annessione della Crimea.

Alla fine del 2016, Navalny ha annunciato l’intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2018, ma è stato poi escluso dalle liste per via dei molti processi e condanne a suo carico, che secondo l’Occidente sono motivate politicamente. Nel 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il governo russo a risarcire il dissidente per i molteplici arresti, valutati come un tentativo di limitare la sua libertà d’espressione.

Il 20 agosto 2020, mentre era su un volo da Tomsk a Mosca, Navalny ha cominciato a manifestare sintomi di malessere, che lo hanno portato alla perdita di conoscenza. Dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale di Omsk, sotto invito della cancelliera tedesca Angela Merkel il dissidente è stato trasportato in una clinica a Berlino. Il 2 settembre le indagini tedesche hanno confermato l’ipotesi dell’avvelenamento da novichok, agente nervino che sarebbe stato applicato nelle mutande di Navalny durante la permanenza in un albergo di Tomsk.

Tornato in Russia nel gennaio 2021, è stato fermato all’aeroporto di Sheremetyevo per non aver rispettato l’obbligo di firma per una sua precedente condanna. Nonostante grandi proteste in tutto il paese e lo sciopero della fame, Navalny è stato detenuto da allora fino alla morte. Nel dicembre 2023 è stato trasferito nella remota colonia penale “Lupo Polare”, dove ha perso la vita.