Ucraina, violenti combattimenti in corso ad Adviivka

Kiev, 16 febbraio 2024 – Le truppe ucraine e russe sono impegnate in "pesanti combattimenti" ad Avdiivka, la cittadina sulla linea del fronte nell'Ucraina orientale, la cui caduta sarebbe un'importante vittoria simbolica per la Russia. "In città sono in corso pesanti combattimenti", ha detto Tarnavsky. "Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per contenere il nemico", ha aggiunto.

Palazzi distrutti ad Avdiivka

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le forze dell'Ucraina "stanno facendo tutto il possibile" per supportare i soldati al fronte orientale della guerra contro la Russia, sottolineando che gli sforzi erano concentrati su Avdiivka. Nella città del Donbass devastata dai combattimenti, la posizione ucraina è sempre più precaria contro le forze russe, che sono all'offensiva da ottobre.

Sotto le news in diretta