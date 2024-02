Guerra in Ucraina, la diretta: pioggia di missili russi. Kiev risponde: in fiamme deposito di petrolio nella regione di Kursk

Roma, 15 febbraio 2024 - L'Ucraina si è risvegliata sotto una pioggia di missili russi. Fin dalle prime ore del mattino gli allarmi antiaerei sono risuonati in varie regioni ucraine anche al confine con la Polonia. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove il suo sindaco Vitaliy Klitschko ha raccomandato su Telegram ai cittadini di non lasciare i rifugi. Secondo l'aeronautica ucraina sono stati lanciati 26 missili, 13 dei quali sono stati abbattuti: intercettati tutti quelli diretti su Kiev. Feriti invece si registrano a Leopoli, Zaporizhzhia e Poltava. Il sindaco di Leopoli, Andrii Sadovyi, ha confermato le esplosioni in città. Mosca continua nella sua strategia di colpire le strutture energetiche, dell'industria della difesa, del comando militare e delle comunicazioni ucraine.

Poco dopo il massiccio attacco contro l'Ucraina, un deposito di petrolio nella regione russa di Kursk, al confine, è stato colpito da un drone di Kiev ed è andato in fiamme. Il governatore Roman Starovoit ha fatto sapere che l'incendio ha interessato tre strutture di stoccaggio e sono state danneggiate due cisterne. L'incendio ora è sotto controllo.

