Mar Nero, attacco con droni dell’esercito ucraino: affondata un’altra nave russa

Kiev, 14 febbraio 2024 – L’esercito ucraino ha annunciato su Telegram di aver attaccato e affondato una nave russa nel mar Nero, al largo di Alupka in Crimea. L’imbarcazione anfibia in questione sarebbe la Caesar Kunikov. L’attacco sarebbe avvenuto con droni lanciati da parte della Gur, il braccio militare dell’intelligence di Kiev. Il quotidiano ‘Ukrainska Pravda’ ha pubblicato alcuni video che mostrerebbero una colonna di fumo innalzarsi dal mare della Crimea, con diversi elicotteri che sorvolano l’area. Non sono noti i morti o i feriti: un canale Telegram russo afferma che l’equipaggio – che potrebbe contare fino a 87 membri – sarebbe sopravvissuto.

Al momento fonti ufficiali russe non hanno né confermato né smentito l’attacco alla Caesar Kunikov, che sarebbe la quinta nave russa affondata dalle forze ucraine dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022. L’agenzia di stampa Ria-Novosti ha tuttavia riferito che questa notte l’esercito russo ha distrutto sei droni ucraini nel mar Nero.

Secondo le fonti di Askanews, la Caesar Kunikov è lunga 112,5 metri, larga 15 metri e dotata di artiglieria AK-725 da 57 mm, lanciatori di sistemi di difesa aerea e lanciarazzi multipli A-215 Grad-M da 122 mm. Costruita in Polonia in epoca sovietica e varata nel 1986, rappresenta una componente importante della flotta di Mosca nel mar Nero. La nave da sbarco ha preso parte alla guerra di Georgia nell’agosto 2008 in qualità di ammiraglia, fronteggiando insieme ad altre diverse navi nemiche nel mar Nero.

Non si tratterebbe della prima volta in cui la Caesar Kunikov è stata colpita nel corso del conflitto successivo all’invasione russa dell’Ucraina: nel 2022, l’imbarcazione era stata danneggiata insieme alla sua gemella Novocherkassk durante l’attacco che aveva distrutto la Saratov nei pressi del porto di Berdiansk, nella regione di Zaporizhzha. Nell’aprile 2022 era stata riportata la morte del comandante, il capitano Alexander Chirva. Nell’agosto successivo, stando a fonti russe, sia la Caesar Kunikov che la Novocherkassk era state messe temporaneamente fuori flotta per la mancanza di pezzi di ricambio, conseguenza delle sanzioni imposte a Mosca dopo l’invasione.

