Roma, 20 maggio 2020 - Sono 4,9 milioni i casi di Coronavirus accertati nel mondo. Il dato emerge dal consueto bollettino della John Hopkins Coronavirus Resource Center che riferisce anche di 323.341 morti complessivi. E mentre in Italia la prima ondata del Covid-19 sembra alle spalle, la pandemia procede spedita in diverse parti del pianeta.

Trump: molti morti? Un onore

Il fatto che gli Usa abbiano il più alto numero di casi di coronavirus nel mondo "lo considero, in un certo senso, una buona cosa perché significa che i nostri test sono molto meglio. Quindi lo vedo come un distintivo d'onore", ha detto Donald Trump dopo la prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca dall'inizio dell'epidemia. Duro il commento del Comitato Nazionale Democratico, secondo il quale il milione e mezzo di casi registrati nel Paese rappresentano "un completo fallimento della leadership". Negli Usa i morti sono ormai più di 91mila.

Usa

Situazione sempre critica negli Stati Uniti, dove si registrano 1.500 morti nelle ultime 24 ore (fonte sempre Johns Hopkins University). I casi complessivi in Usa sono, oltre 1,5 milioni con 91.845 decessi. Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per numero di contagi e vittime. Un quadro per nulla rassicurante che potrebbe addirittura portare al rinvio della 93esima edizione degli Oscar, prevista per il prossimo 28 febbraio. Secondo Variety, l'Academy starebbe valutando la possibilità di uno slittamento per il Coronavirus.

Ieri il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di ritirare definitivamente i fondi all'Oms. E proprio sull'operato dell'Organizzazione sarà avviata "al momento opportuno" un'inchiesta indipendente. Lo ha deciso l'assemblea dell'Oms stessa, accogliendo una risoluzione a cui hanno aderito oltre 100 Paesi.

Russia

La Russia ha superato i 300.000 casi accertati di Covid-19, registrando il record di morti in 24 ore: 135 contro i 115 di ieri. I contagi salgono così a 308.705 mentre i decessi sono (ufficialmente) 2.972. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 8.764: si tratta della cifra giornaliera più bassa degli ultimi 18 giorni.

Spagna, Vox: i morti sono 50mila

In Spagna infuria la polemica politica sulla gestione dell'emergenza Coronavirus, con l'estrema destra di Vox che accusa il governo di sinistra di Pedros Sanchez di aver fornito un bilancio incompleto delle vittime. "I morti non sono 27 mila ma 50 mila e lo si verrà a sapere", ha attaccato il leader Santiago Abascal, che ha preso di mira anche il leader di Unidos Podemos, Pablo Iglesias, alleato dei socialisti nell'esecutivo affermando che "ha lasciato morire gli anziani nelle Rsa".

Intanto l'esecutivo ha rinunciato alla proroga di un mese del decreto di emergenza per il rischio di una sconfitta nella votazione in Parlamento di oggi. Nel testo si parla di una nuova estensione, la quinta, soltanto fino al 7 giugno. "Lo stato di emergenza e le graduali riaperture funzionano", ha detto il premier Pedro Sanchez assicurando che le restrizioni "non dureranno un giorno più del necessario" e chiedendo "scusa ai cittadini" per i propri "errori".

Mascherine obbligatorie per i bambini sopra i 6 anni in Spagna, raccomandate per chi ha tra i 3 e i 5 anni. L'obbligo vale negli spazi chiusi e in strada quando non potrà essere garantita una distanza minima di due metri.

Gran Bretagna

Oltre 35mila le vittime in Gran Bretagna, dove il futuro appare sempre più incerto. L'università di Cambridge, icona del sistema universitario, ha deciso che a causa del coronavirus non ci saranno lezioni in classe nel prossimo anno accademico: didattica online fino all'estate del 2021. Il secolare ateneo britannico ha tuttavia assicurato che la decisione potrà essere cambiata qualora il governo cambiasse le indicazioni sul distanziamento sociale.

Pesanti le ricadute del Covid sull'economia. Rolls-Royce, produttore di motori aeronautici, ha annunciato oggi con una nota l'intenzione di tagliare "almeno" 9.000 posti di lavoro a causa del crollo del traffico aereo causato dalla pandemia.

Intanto il governo a Londra è sotto pressione da parte di sindacati e amministrazioni locali, che chiedono di rivedere i piani del premier Boris Johnson per riaprire le scuole elementari dal 1 giugno. Almeno 13 Comuni retti dal Labour hanno espresso preoccupazione per la tempistica e le condizioni di sicurezza del rientro in classe.

Francia

Dieci giorni dopo la riapertura in Francia "non abbiamo segnali di ripresa dell'epidemia", assicura la direttrice della Sanità pubblica. "Oggi non abbiamo segnali di ripresa, ma attenzione - avverte - il virus è sempre presente. Bisogna aspettare la fine della prossima settimana per sapere se le contaminazioni risalgono. È il tempo che intercorre fra le incubazioni, i primi sintomi, le visite mediche e la raccolta di informazioni affidabili". Sulla cifra di 350.000 test settimanali praticati in Francia invece dei promessi 700.000, la responsabile della Sanità afferma che non si tratta di un fallimento: "la questione - spiega - non è sapere quanti test vengono praticati, ma se i pazienti che ne hanno bisogno li possono fare. E la risposta è sì. Le capacità non sono limitate".

Austria

Nuova frenata dell'Austria sulla riapertura dei confini con l'Italia. "Sarebbe irresponsabile", ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, nel corso di una intervista al quotidiano di Innsbruck, Tiroler Tageszeitung.

Nel mondo

Record di vittime per Covid-19 in un giorno in Brasile: nelle ultime 24 ore si registrano 1.179 morti, che portano la cifra totale a 17.971. I nuovi contagi sono 17.408, per un totale di 271.628.

