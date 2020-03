Roma, 4 marzo 2020 - Se in Italia la curva di crescita di contagiati dal Coronavirus non si è ancora assestata e quindi non si sa ancora quando si raggiungerà il picco, dalla Cina arrivano ancora buone notizie. Il ritmo dei contagi continua a rallentare. I casi scendono per il terzo giorno consecutivo, anche si sono verificati altri 38 decessi. Il bilancio è ormai di 2.981 morti, ha comunicato la Commissione nazionale della Sanità, e oltre 80.200 persone contagiate, delle quali 49.856 sono guarite. Nella giornata di ieri ci sono stati 119 nuovi contagi, 115 dei quali nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia.

Inoltre, tra i 4 nuovi casi di coronavirus annunciati in Cina oggi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), al netto dei 115 dell'Hubei, tre fanno capo a Pechino e uno a Ningxia. Nella capitale, due sono "contagi di ritorno" e sono relativi a viaggiatori arrivati dall'Iran e dall'Italia.

India e Corea del Sud

Numeri ancora alti invece in Corea del Sud, dove sono stati registrati altri 516 contagi, che portano il totale a 5.328. Il numero delle vittime è salito da 28 a 32. In Giappone superata la soglia dei mille contagiati totali. In India 14 dei 21 lodigiani in quarantena da ieri in una struttura militare a Delhi sono risultati positivi al test. Il gruppo di turisti era in viaggio in India assieme ai due coniugi già risultati affetti dal virus e ricoverati in isolamento due giorni fa a Jaipur.

Iraq

Le autorità di Baghdad hanno registrato la prima vittima in Iraq. Si tratta di un uomo di 70 anni morto a Sulaimani poco dopo essere risultato positivo al test. La direzione sanitaria di Sulaimani ha precisato che le condizioni di salute della vittima erano ''precarie'' prima di aver contratto il Covid-19.

Iran

Altro contagio di Covid-19 ai vertici del governo iraniano: il ministro dell'Industria e del commercio, Reza Rahmani, è risultato positivo ai test ed è ricoverato a Teheran. Rahmani non è il primo alto funzionario iraniano ad ammalarsi; tra i contagiati risultano anche la vicepresidente, il vice ministro della Salute e 23 parlamentari. Secondo il bilancio ufficiale aggiornato a ieri, in totale il numero di casi di contagio da Covid-19 in Iran è 2.336 casi, mentre i decessi sono 77.

Usa

Negli Usa i decessi salgono ad almeno 9 e Trump ha donato lo stipendio degli ultimi 3 mesi per affrontare l'emergenza.

Polonia

Primo contagio anche in Polonia. Si tratta di uomo che aveva soggiornato in Germania. Il paziente "non fa parte di un gruppo a rischio", cioè non è anziano, ha dichiarato il Ministro della Sanità Lukasz Szumowski. L'uomo ha avuto "relativamente pochi contatti" con coloro che lo circondavano. Altre 68 persone sono attualmente ricoverate in Polonia per verificare se contagiate o meno e circa 500 sono in quarantena, ha ricordato Szumowski.

Germania

Effetto coronavirus anche sulle attività della Banca centrale europea: infatti la Bce - dove finora non sono stati registrati casi di contagio - ha annunciato la cancellazione oppure il rinvio di tutte le conferenze previste presso la sede dell'istituto a Francoforte. Fanno eccezione solo le sedute del consiglio. Inoltre sono previste limitazioni di viaggio per i membri dei vertici Bce fino al 20 aprile. "Queste misure sono volte a garantire la sicurezza e la salute dei nostri collaboratori", ha dichiarato la numero uno dell'Eurotower, Christine Lagarde. Complessivamente il numero dei contagi da coronavirus è cresciuto in Germania a 240, come reso noto dal Robert-Koch-Institut. Le infezioni state segnalati in tutti i Laender tedeschi ad eccezione della Sassonia-Anhalt. Il focolaio di gran lunga più grande è quello del Nord-Reno Vestfalia con 111 casi. Al secondo posto la Baviera con 48 casi.

La Germania ha vietato l'export di materiale sanitario di protezione, come ad esempio le mascherine.

Francia

In Francia invece le mascherine si potranno comprare senza ricetta medica. "Non si devono comprare le mascherine e in effetti non si possono comprare perché abbiamo dato istruzioni alle farmacie di non distribuire le maschere senza prescrizione medica", ha detto la portavoce del governo. Ieri il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato la requisizione di tutte le mascherine del Paese e oggi il ministro dell'Economia Bruno Le Maire ha detto che il governo pensa di calmierare i prezzi dei gel detergenti idroalcolici.

Intanto il museo del Louvre, chiuso da domenica, è stato riaperto.

Olanda

Il ministero degli Esteri dei Paesi bassi ha innalzato ad arancione il codice che si applica alle regioni del Nord Italia. "Per prevenire ulteriori infezioni", sono quindi sconsigliati i viaggi "non essenziali" nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria.

I numeri nel mondo

In totale nel mondo i decessi sono arrivati a 3.198, 93.455 i contagi e 50.700 le persone guarite, secondo il quadro in tempo reale fornito dall'università Johns Hopkins.

Oms: tasso di mortalità al 3,4%

Il coronavirus causa "una malattia più grave dell'influenza stagionale: a livello globale, circa il 3,4% dei casi riportati di Covid-19 è deceduto mentre l'influenza stagionale generalmente uccide molto meno dell'1% di quelli infetti", ha sottolineato l'Oms spiegando che "mentre molte persone in tutto il mondo hanno accumulato immunità ai ceppi stagionali" questo "è un nuovo virus a cui nessuno è immune". "Abbiamo vaccini e terapie per l'influenza stagionale, ma - ha aggiunto l'Oms - al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid-19".