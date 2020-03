Roma, 4 marzo 2020 - I numeri del Coronavirus in Italia crescono (oltre 2.500 contagi e 79 morti), il governo valuta nuove misure contro la diffusione. E tra le ipotesi c'è anche l'allargamento della zona rossa. Intanto il Comitato scientifico esprime "forte preoccupazione" e traccia un vademecum con 'nuove' regole: niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, solo a porte chiuse. In pratica l'invito è a cambiare radicalmente stile di vita nei prossimi 30 giorni. In giornata si sapranno le misure concrete, sotto forma di decreto del presidente del Consiglio.

Emilia Romagna, due assessori positivi

Due assessori regionali dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini (Sanità) e Barbara Lori (Programmazione territoriale e montagna), sono risultati positivi e si trovano ora in isolamento presso le loro abitazioni. Lo comunica in una nota l'ente regionale. Il presidente Bonaccini e il sottosegretario Baruffi sono risultati negativi.

Turni dei sanitari: anche da altre aree

Intanto una circolare del ministero della Salute, che delinea il piano del Governo per l'incremento della disponibilità di posti letto del Servizio sanitario nazionale, indica che per mantenere un'adeguata performance assistenziale delle equipe sanitarie che operano nelle zone colpite da Covid-19 "deve essere pianificato un programma di turnazione, reclutando anche operatori che svolgono attività in altre aree del Paese meno sottoposte a carichi assistenziali legati alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19".

L'economia in ginocchio

Domani, invece, il governo darà il via all'iter per chiedere lo sforamento del deficit per 3,6 miliardi e per avviare l'esame del nuovo decreto con le misure economiche. Si mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive.

Il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni fa così il punto sulla linea di Bruxelles: serve una risposta globale, ed è il momento di coordinare le varie politiche di bilancio per difendere la crescita ed il lavoro. All'Italia dall'Ue arriva comprensione e vicinanza, e la richiesta delle circostanze eccezionali sui saldi di finanza pubblica sarà valutata "con spirito positivo". Ma serve un piano di riforme e rilancio, e "so che il ministro Roberto Gualtieri ci sta lavorando". La Fed taglia a sorpresa di mezzo punto i tassi d'interesse, e la Banca mondiale stanzia da parte sua 12 miliardi di aiuti.

Ma le Borse continuano a faticare e la volatilità continua a restare molto alta. Ieri Wall Street ha ceduto quasi il 3%. Andamento traqnuillo sulle piazze asiatiche. Tokyo chiude in rialzo dello 0,08%, Shanghai avanza dello 0,63% e Seul del 2,2%. Hong Kong cresce dello 0,12%

