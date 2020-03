Roma, 3 marzo 2020 - Continuano a crescere i numeri del coronavirus in Italia. Saranno decisivi, secondo gli esperti, i prossimi 7-10 giorni per capire l'andamento dell'epidemia e se le misure adottate fino ad ora sono efficaci. Intanto sono oltre 2.000 i casi confermati nel Paese dall'inizio dell'emergenza. Ma c'è una frenata dei contagi. I pazienti malati sono 1.835 (ieri l'incremento è stato del 16% a fronte dell'aumento del 50% registrato il giorno prima), 149 i guariti, 52 i decessi. A questi si aggiunge il secondo morto nelle Marche, dove i contagi sono ora più di 60.

Sono risultati positivi al coronavirus anche due magistrati di Milano, ora in isolamento. "Non stanno male", ha precisato il presidente del Tribunale, spiegando che sono in azione le squadre per sanificare gli ambienti. Quattordici le persone in quarantena.

A Roma la Rai rende noto che è stato riscontrato un caso di positività tra i dipendenti dell'Azienda, attualmente ricoverato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni, è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni.

Un'insegnante dell'istituto comprensivo Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco (Napoli) è risultata positiva e il sindaco ha chiuso la scuola.

E secondo il Messaggero anche Papa Francesco, che da giorni è afflitto da un brutto raffreddore, "si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone risultando ovviamente negativo". No comment dalla Santa Sede.

Virus, gli aggiornamenti dal mondo

La Cina annuncia altri 7 casi contagiati di ritorno dall'Italia: sarebbero cinesi che lavoravano nello stesso ristorante di Bergamo del primo caso. Nel paese da cui l'epidemia è partita si registrano intanto 125 nuovi contagi: il livello più basso da 6 settimane. Sono invece 600 quelli in Corea del Sud. Intanto è salito ad almeno 102 il numero dei contagi negli Usa mentre le vittime sono 6. Lo hanno reso noto i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), segnalato che in 48 casi si tratta di contagiati all'estero e rimpatriati. Il presidente Donald Trump non esclude nuove restrizioni sui viaggi verso gli Usa. Il presidente non ha indicato quali sono i Paesi che potrebbero essere colpiti, ma gli Stati Uniti hanno lanciato la massima allerta sui viaggi in alcune zone d'Italia, oltre che verso la Corea del Sud. Il vice presidente Mike Pence ha inoltre annunciato oggi che tutti i passeggeri in arrivo negli Usa dall'Italia saranno sottoposti a controlli. In Iran - secondo i dati comunicati dal ministero della Salute - sono 2.336 i casi di contagi da nuovo coronavirus confermati in Iran, di questi 835 sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei decessi è arrivato a 77, con 11 nuovi nelle ultime 24 ore.

Le compagnie estere tagliano i voli. Caos aeroporti, viaggiare è un rebus

Pechino, quarantena per chi arriva dall'Italia

Chi entrerà a Pechino da un Paese "gravemente contagiato" dall'epidemia di coronavirus - come Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone - dovrà sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. Il vice segretario generale della municipalità della capitale cinese, Chen Bei, nomina i quattro Paesi e aggiunge che le case degli stranieri di questi quattro Paesi residenti a Pechino verranno sottoposte a isolamento per 14 giorni. Chi invece giunge nella capitale cinese da Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone senza avere una fissa dimora, verrà assegnato ad alberghi designati a ospitare gli stranieri in quarantena.

Anche l'India ha deciso di bloccare l'ingresso ai viaggiatori provenienti da Italia, Cina, Iran, Corea del Sud e Giappone. I visti rilasciati sino a oggi sono sospesi "per tutti i cittadini italiani, cinesi, sudcoreani, iraniani e giapponesi che non siano ancora entrati" in India.

L'Italia e l'economia

Il premier Giuseppe Conte lavora a una manovra anti-virus e riunisce stasera tutti i partiti. Gualtieri e Di Maio incontrano invece oggi le imprese dell'export. Governi e banche centrali studiano una risposta coordinata per affrontare l'emergenza coronavirus e cercare di contenere quella che l'Ocse definisce una "minaccia senza precedenti" per l'economia globale. Oggi teleconferenza tra ministri G7 delle Finanze e governatori delle banche centrali. Avvio positivo per le Borse europee dopo le dichiarazioni di Christine Lagarde, secondo cui la Bce è pronta "ad adottare misure appropriate e mirate" per contrastare gli effetti economici causati dall'epidemia.

