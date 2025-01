Causa incendi Los Angeles. Siccità e venti fino a 160 km/h. Cosa sta succedendo in California

Los Angeles, 8 gennaio 2025 – Un vastissimo incendio sta devastando Los Angeles e la California. Ben 13.000 case minacciate, 200mila abitazioni senza elettricità, 1.200 ettari devastati dalle fiamme, 30mila persone sfollate. Numeri che paiono destinati a incrementare. Il peggio infatti potrebbe ancora venire mentre centinaia di pompieri e mezzi sono al lavoro nel tentativo di salvare il salvabile.

Un incendio vastissimo e devastante partito da Malibu. Ma cosa ha generato i roghi? Cosa ha alimentato le fiamme? L’incendio ha un’origine dolosa? Gioca un ruolo il riscaldamento globale? Sono le domande che molti si stanno facendo in queste ore.

Origine dolosa o autocombustione? Difficile dire in queste ore cosa abbia generato le fiamme che stanno distruggendo Los Angeles e la California. Pur essendo inverno Los Angeles è interessata, anche in questa stagione, da un clima mite con temperature in questi giorni con minime intorno ai 10 gradi e massime vicine a 20. Difficile dunque pensare ad un fenomeno di autocombustione.

Il primo rogo è scoppiato a Pacific Palisades, ricco quartiere che affaccia sull'Oceano vicino a Malibu, già distrutto dalle fiamme a dicembre. Poi però nelle ore successive si sono sviluppati altri focolai in zone diverse della città e della zona dove vivono circa 10 milioni di persone.

Sicuramente il clima e la situazione meteorologica sta incidendo pesantemente sull’incendio e sulla sua propagazione rapidissima alimentata dai forti venti. Una situazione che gli esperti legano al riscaldamento globale, non tanto per il fenomeno in sè (Los Angeles e la California sono state interessate da vastissimi incendi alimentati dai forti venti) quanto dalla violenza estrema del fenomeno (venti e siccità estrema) e dalla frequenza con la quale si ripresenta negli ultimi anni.

Da diversi mesi la California è interessata da una forte siccità (fenomeno però usuale per la zona). Dallo scorso mese di maggio ci sono stati solo 2 giorni di pioggia (a novembre 2024) su Los Angeles. Precipitazioni, secondo i dati storici del National Weather Service americano, debolissime (sei millimetri in totale).

Ma il vero problema in queste ore sono i violentissimi venti che in queste ore soffiano a 130 chilometri orari. Correnti d'aria calda e secca che soffiano a velocità mai registrate dal 2011, spiegano i meteorologi. E il peggio potrebbe ancora venire. Il National Weather Service statunitense prevede infatti che nelle prossime ore le raffiche possano addirittura raggiungere i 160 chilometri orari.