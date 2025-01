Devastante incendio a Los Angeles, migliaia di persone evacuate: “Pericolo mortale”. Biden attiva gli aiuti d’emergenza

Los Angeles. 8 gennaio 2024 – Un vastissimo incendio sta minacciando Los Angeles, il vento continua a soffiare e gli esperti ritengono che il peggio debba ancora arrivare. Un rogo devastante che sta costringendo all'evacuazione decine di migliaia di persone: sono stati allestiti rifugi, mentre i vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme all'interno delle aree abitate. Secondo le autorità, circa 30.000 persone sono sottoposte ad ordine di evacuazione, 180mila abitanti senza elettricità. Finora non si sono registrati feriti. Il governatore Newsom: “Pericolo mortale”.

In poche ore, l'incendio è passato dai 1.200 acri della mattina ai quasi 3.000 del pomeriggio (questa notte in Italia). Il rogo divampato è divampato prima nella zona di Palisades, a ovest di Los Angeles, minacciando anche il Getty Villa Museum. Poi altro focolaio ad Eaten di Altadena, nella contea orientale della città. Le squadre dei vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme di Eaton ma ci sono molte difficoltà legate ai venti estremi che impediscono l'uso degli aerei, come ha spiegato la portavoce della città, Lisa Derderian.

La Casa Bianca ha dichiaro lo stato di emergenza, Biden ha offerto risorse federali e approvato aiuti di emergenza per sostenere le aree colpite: "Vengo informato frequentemente sugli incendi nella zona ovest di Los Angeles. Io e il mio team siamo in contatto con i funzionari statali e locali e abbiamo offerto tutta l'assistenza federale necessaria per contenere i terribili incendi nelle Pacific Palisades”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un comunicato.

L'incendio è scoppiato nel momento peggiore per Los Angeles, colpita da violente raffiche di vento. L'incendio di Palisades, a ovest di Los Angeles, nelle ultime ore ha più che raddoppiato la sua estensione, passando da 1.262 acri del pomeriggio a 2.921 acri (circa 1200 ettari). Lo ha comunicato - come riporta il The Guardian - il Dipartimento forestale e della protezione antincendio della California (Cal Fire). Sono state anche ampliate le zone di evacuazione che attualmente includono aree più ampie delle comunità costiere della California, come Topanga e Malibu.

Attualmente sono impegnati più di 250 vigili del fuoco, ha detto Kristin Crowley, ufficiale dei vigili del fuoco di Los Angeles. "La combinazione di forti venti e della topografia scoscesa del quartiere rende il compito estremamente difficile", ha insistito

Secondo il National Weather Service (Nws), anche oggi nella regione si prevedono che i venti caldi di Santa Ana, tipici dell'inverno californiano, soffieranno fino a 160 km/h, abbastanza per propagare le fiamme molto rapidamente e rappresentare un "pericolo mortale”.

Le autorità hanno individuato "numerose strutture già distrutte", ha spiegato il governatore della California, Gavin Newsom, durante una conferenza stampa tenutasi nella tarda serata di ieri, ora locale.

"Non siamo affatto fuori pericolo", ha insistito Gavin Newsom, ricordando che le raffiche raggiungeranno il picco questa sera, tra le 22 e le 5 del mattino ora locale. Il governatore democratico ha chiesto ai californiani di "rispettare gli ordini di evacuazione". Attualmente sono impegnati più di 250 vigili del fuoco, ha aggiunto Kristin Crowley, ufficiale dei vigili del fuoco di Los Angeles. "La combinazione di forti venti e della topografia scoscesa del quartiere rende il compito estremamente difficile", ha insistito.

"Non avrei mai pensato che il vento potesse avere un effetto così forte sull'incendio", ha detto un testimone di nome Gary alla stazione radio locale Ktla. Un residente ha dichiarato da parte sua di avere visto "braci trascinate per 100 metri” in aria.

Molti cittadini sono stati evacuati in preda al panico, portando con sé solo pochi averi e i loro animali domestici. Molti si sono ritrovati bloccati nel traffico, come Kelsey Trainor. "Non c'era nessun posto dove andare e la gente abbandonava le proprie auto", ha detto. "Tutti suonavano il clacson, c'erano fiamme ovunque intorno a noi, a sinistra e a destra. (...) È stato terrificante." "Siamo rimasti bloccati nel traffico per 20 minuti mentre i bambini venivano evacuati dalla scuola”, ha invece raccontato all'AFP Andrew Hires, un altro residente.

Il rogo divampato nella zona di Palisades, a ovest di Los Angeles, minaccia anche il Getty Villa Museum, ospitato in un edificio strutturato come un'antica villa romana, che contiene oltre 125.000 oggetti, tra cui numerose antichità greche e romane. Katherine E. Fleming, presidente e ceo del J. Paul Getty Trust, che gestisce il museo ha dichiarato che "il personale e la collezione sono rimasti al sicuro".

Secondo quanto riportato da alcuni media locali le fiamme si sono avvicinate al museo. "Fortunatamente, Getty ha compiuto grandi sforzi per ripulire la zona circostante dalla vegetazione - ha aggiunto Katherine E. Fleming - come parte dei suoi sforzi di mitigazione degli incendi durante tutto l'anno. Alcuni alberi e vegetazione in loco sono bruciati, ma il personale e la collezione sono rimasti al sicuro. Ulteriori misure di prevenzione degli incendi in atto presso la Villa includono lo stoccaggio dell'acqua in loco. L'irrigazione è stata immediatamente distribuita in tutto il terreno martedì mattina. Le gallerie del museo e gli archivi della biblioteca sono stati sigillati dal fumo tramite sistemi di trattamento dell'aria all'avanguardia. La costruzione a doppia parete delle gallerie fornisce anche una protezione significativa per le collezioni".

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha offerto risorse federali e approvato aiuti di emergenza per sostenere le aree colpite a Los Angeles dall’incendio che sta infuriando fuori controllo, alimentato da forti venti, e che ha costretto all'evacuazione di migliaia di persone. Inoltre, ha dichiarato la Casa Bianca, l'agenzia federale per le emergenze Fema ha approvato una sovvenzione iniziale per l'assistenza agli incendi che aiuterà lo Stato della California a sostenere i costi piu' immediati per combattere le fiamme.

Questa sera (nella notte in Italia), Biden ha avuto una telefonata con l'amministratore della Fema assegnato alla zona colpita, Bob Fenton, per conoscere i dettagli degli incendi che si sono propagati con estrema velocità, a causa dei venti particolarmente forti nella zona, e che colpiscono una regione boschiva protetta, ma circondata da abitazioni, per lo più di famiglie benestanti.

Gli esperti consultati dal Los Angeles Times ritengono che il peggio di questo devastante incendio debba ancora arrivare, mentre i media statali hanno riferito dell'impiego di aerei antincendio. Biden aveva già programmato un viaggio a Santa Monica, vicino all'area degli incendi, quindi se non cambierà i suoi piani, domani andrà sui luoghi devastati dall'incendio che sta colpendo un'area della contea di Los Angeles, dove vivono quasi 10 milioni di persone.

In aggiornamento