Incendio a Los Angeles, ultima ora: le news in diretta. "Non riusciamo a contenere le fiamme"

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha proclamato lo stato di emergenza per sbloccare ulteriori risorse di risposta. "Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza per amplificare la nostra risposta a questo incendio devastante e spianare la strada per una rapida ripresa", ha dichiarato Bass su X, aggiungendo che migliaia di famiglie sono state colpite dall'orribile incendio". L'ufficio del governatore della California Gavin Newsom ha annunciato che lo Stato ha ottenuto sovvenzioni per la gestione degli incendi dall'Agenzia federale per la gestione delle emergenze per aiutare a combattere gli incendi boschivi di Eaton e Palisades.

A house is engulfed in flames from the wind-driven Palisades Fire in Pacific Palisades, California, January 7, 2025. A ferocious wildfire in a Los Angeles suburb devoured buildings and sparked panicked evacuations January 7, as hurricane-force winds tore through the region. More than 200 acres (80 hectares) was burning in Pacific Palisades, a upscale spot with multi-million dollar homes in the Santa Monica Mountains, shuttering a key highway and blanketing the area with thick smoke.Around 30,000 people were ordered to evacuate the fast-spreading flames, which leveled multiple homes as powerful winds spread embers far and wide. (Photo by Robyn Beck / AFP)