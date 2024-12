Il Franklin Fire brucia le spiagge di Malibù: evacuati anche divi di Hollywood

Malibù, 11 dicembre 2024 – Il Franklin Fire continua a bruciare nella zona di Malibù Canyon (California). L’incendio è scoppiato domenica, per cause ancora non note alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Nella zona è poi stato emanato un ordine di evacuazione vista la rapida espansione delle fiamme vicino alla ricca località sull'Oceano Pacifico, a ovest di Los Angeles.

Nel pieno della stagione degli incendi in California, il Franklin Fire non risulta il più grande tra quelli visti quest'anno, ma i vigili del fuoco sono preoccupati dalla sua rapidità: divora il terreno alla velocità di cinque campi da calcio al minuto. “L'inferno di fuoco” è così potente da modificare le condizioni atmosferiche, già estreme. "Sta cambiando la direzione dei venti – ha spiegato il servizio meteo del National Weather Service – e li sta spingendo dentro il fuoco". In poche ore il Franklin Fire è passato dal distruggere cinquanta ettari a più di mille lungo una delle coste più famose e ricche d'America. I forti venti (raffiche fino a 40 miglia orarie) di Santa Ana, e la bassa umidità peggiorano le condizioni e facilitando la rapidità con cui il fronte di fuoco avanza.

Un lato della montagna brucia a Malibù, California, Franklin Fire.

Proprietà multimilionarie, alcune di celebrità di Hollywood, si trovavano sulla traiettoria dell'incendio. Migliaia, assieme a quelle di altri civili, sono state evacuate. Tra chi è stato costretto a lasciare casa anche l'attore 98enne Dick Van Dyke, star che affiancò Mary Poppins, e sua moglie Arlene. Anche la cantante Cher è fuggita dalla zona, secondo quanto riportato da Skynews.

L'incendio, che a un certo punto ha minacciato il famoso molo di Malibù “ha finora distrutto un piccolo numero di case, ma non ha causato feriti o morti”, ha riferito il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, in una conferenza stampa.

Le forze dell'ordine hanno allertato chi ancora non ha evacuato la zona. È stato detto di tenersi pronti a fuggire se le condizioni dovessero peggiorare. "Sono circa 20.000 i cittadini colpiti da ordini di evacuazione e avvisi di evacuazione", ha dichiarato il capitano Jennifer Seeto della Lost Hills Sheriff's Foundation di Los Angeles. "Il fuoco può essere estremamente imprevedibile e invitiamo i residenti nelle aree interessate dall'incendio ad essere preparati. Abbiate un piano e prestate attenzione agli avvisi e agli ordini di evacuazione". Le scuole nella zona sono state chiuse. Anche quelle della contea di San Diego sono state chiuse in vista di possibili blackout elettrici. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento sono più di 60 mila le utenze senza energia.