I video choc dell’incendio a Los Angeles. Uomo in villa filma la trappola infernale

Los Angeles, 8 gennaio 2025 – Terrore e devastazione, quasi impotenza, sono le emozioni che suscitano i video choc che arrivano dall’inferno di Los Angeles. L’area della metropoli californiana è flagellata da un devastante incendio che ha fatto scattare l’ordine di evacuazione per decine di migliaia di persone. Sarebbero 200mila le utenze senza elettricità. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere in contatto con le autorità della California per gestire al meglio l’emergenza. "Vengo spesso aggiornato sugli incendi nella zona ovest di Los Angeles. Io e il mio team siamo in contatto con i funzionari statali e locali, ho offerto tutta l'assistenza federale necessaria per aiutare a domare il terribile incendio di Pacific Palisades", ha affermato Biden in una dichiarazione pubblicata dalla Casa Bianca. La forte siccità e i venti fino a 160 chilometri orari sarebbero tra le cause del propagarsi delle fiamme.

Incendio a Los Angeles, fiamme su casi e terreni (Ansa)

Stanno andando a fuoco case e terreni in un’area popolata da star di Hollywood. In uno dei filmati che vi proponiamo si vede un uomo dentro a una delle classiche ville californiane. Un salotto enorme con pareti a vetri, circondato a 360 gradi dalle fiamme. Sono immagini drammatiche che testimoniano la gravità di una situazione che sembra ormai fuori controllo. “Non riusciamo a contenere l’incendio”, il grido d’allarme lanciato dai vigili del fuoco della contea a Pacific Palisades.

Non mancano i contributi video dei vip. L’attore James Woods ha filmato l'incendio davanti alla sua villa e ha postato su X le immagini che potete vedere in fondo a questo articolo, con la terrazza esterna della sua abitazione in fiamme. In quest'area Tom Hanks, tra gli sfollati insieme a Steven Spielberg, ha una residenza da oltre 25 milioni di dollari. Qui vivono altre celebrità come Billy Crystal, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg, Adam Sandler, Bradley Cooper, Kate Hudson e il rapper Andre Romell Young, conosciuto come Dr Dre.