“Le forze militari Ue non sono adatte alle crisi future”. L’avvertimento del presidente uscente del Comitato militare dell’Unione europea

Roma, 16 maggio 2025 – Il responsabile uscente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), l’ex capo di Stato maggiore delle Forze armate austriache Robert Brieger, ha esortato gli europei a definire i ruoli delle loro forze armate nella difesa del continente, nelle sue osservazioni finali di giovedì prima di dimettersi dall'incarico.

Il generale Robert Brieger sarà sostituito da Seán Clancy, attuale capo di Stato maggiore delle forze di difesa irlandesi, per il prossimo mandato di tre anni.

Ciò consentirà di mantenere un generale di un Paese neutrale nella carica militare a quattro stelle dell'UE, anche in un momento in cui gran parte della leadership europea è concentrata sulla minaccia rappresentata dalla Russia e l'UE ha sostenuto gli sforzi per ricostruire la potenza militare nel continente.

Brieger ha ribadito la necessità di cooperare con l'alleanza NATO, ma ha avvertito che lo spostamento dell'attenzione degli Stati Uniti verso la regione indo-pacifica implica che l'Europa debba fare di più per la propria difesa.

Il generale austriaco Robert Brieger

Una definizioni più concreta della clausola di difesa reciproca

Brieger ha affermato che i capi di Stato maggiore della difesa di tutti i 27 paesi dell'UE – noti come CHODS – concordano sulla necessità di una "definizione più concreta" della clausola di difesa reciproca dell'UE, delineata nell'articolo 42.7 del Trattato sull'Unione ruropea. Tale articolo stabilisce che i membri hanno l'obbligo di prestare soccorso qualora un altro paese dell'UE sia vittima di un'aggressione armata.

I capi della Difesa avevano incontrato in precedenza, nel corso della giornata, l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas, e il commissario alla Difesa Andrius Kubilius.

Brieger, nel suo discorso di commiato, ha affermato che l'UE deve migliorare la "quantità" e la "qualità" delle sue capacità di difesa. Ha affermato che le priorità più importanti includono le munizioni di artiglieria, le capacità antiaeree e anti-droni, la mobilità militare e la ricognizione strategica. Ma ha dichiarato a Euractiv.com che ci vorranno “anni” per colmare queste lacune, anche con la necessaria volontà politica e gli incentivi del settore.