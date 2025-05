Elezioni in Polonia, Portogallo e Romania: le destre affrontano un importante ‘stress test’

Roma, 16 maggio 2025 – L’Unione europea affronta un importante test politico questo fine settimana, con gli elettori di Polonia, Romania e Portogallo che si recheranno alle urne in quello che è stato soprannominato il ‘Super Sunday’ europeo.

Pochi si aspettano che eventuali guadagni dell’estrema destra provochino un terremoto politico immediato nel Consiglio europeo, dove i leader dell’UE ne definiscono la direzione politica. Tuttavia, le votazioni offriranno uno spaccato di quanto lontano le forze populiste possano spingersi nel mainstream politico europeo.

Polonia: un referendum sull’Europa

Il primo turno delle elezioni presidenziali polacche di domenica segue un decennio di governo conservatore sotto il presidente Andrzej Duda e segna un momento decisivo per l’agenda riformista del primo ministro centrista Donald Tusk – finora bloccata dal potere di veto di Duda.

In testa ai sondaggi con circa il 32% c’è Rafał Trzaskowski, il sindaco liberale di Varsavia del partito Coalizione Civica di Tusk, sostenitore di un’agenda filo-europea.

“Trzaskowski e Tusk riallineeranno la Polonia con l’UE”, ha detto Piotr Tosiek, professore associato all’Università di Varsavia. Tuttavia, Tosiek ha avvertito che una vittoria di Trzaskowski potrebbe anche avvicinare i conservatori del PiS e il partito di estrema destra Confederazione, potenzialmente preparando una vittoria congiunta alle elezioni parlamentari del 2027.

Il principale rivale di Trzaskowski, il candidato dei conservatori del partito Diritto e Giustizia (PiS) Karol Nawrocki, ha visto la sua campagna inciampare a causa di uno scandalo immobiliare e il suo sostegno è calato al 22% a maggio.

Nel frattempo, il leader dell’estrema destra Sławomir Mentzen, favorevole alla liberalizzazione delle leggi sulle armi e a “una moderata punizione corporale” per i bambini, ha attirato grandi folle e guadagnato popolarità tra i giovani. Sebbene difficilmente arriverà al secondo turno, i suoi elettori potrebbero rivelarsi decisivi, soprattutto se si schiereranno con Nawrocki per bloccare una presidenza liberale.

Una vittoria di Nawrocki cementerebbe lo stallo politico attuale, ha avvertito Tosiek, consentendo alla presidenza di continuare a ostacolare i tentativi del governo di riformare lo Stato di diritto.

Un nuovo round in Romania

In Romania il ballottaggio presidenziale arriva in seguito alla ripetizione delle elezioni del 2024, annullate per presunte interferenze russe a favore del candidato di estrema destra Călin Georgescu.

Nel primo turno, tenutosi all’inizio di maggio, l’ultranazionalista George Simion ha ottenuto il 40,96% e affronterà ora il centrista Nicușor Dan, che ha raccolto il 20,99%.

La rapida ascesa di Simion ha scosso gli ambienti filo-europei. La sua piattaforma nazionalista, apertamente critica verso Bruxelles e fermamente contraria al continuo aiuto all’Ucraina, minaccia di portare la Romania nel crescente campo populista dell’UE.

Tuttavia, fin dove possa spingersi un’agenda anti-UE sotto una presidenza Simion è meno chiaro. Secondo Radu Magdin, CEO di Smartlink Communications per gli affari europei, la sfida è tanto di immagine quanto di sostanza politica.

Simion dovrà compiere “una delicata danza strategica, apparendo forte per il pubblico interno, ma costruttivo, non assurdo, a Bruxelles”, ha detto Magdin.

Il Portogallo alle urne per la terza volta in tre anni

Infine, il Portogallo si reca alle urne domenica per la terza elezione in tre anni. L’ultima votazione è stata provocata dal crollo del governo di minoranza del primo ministro Luís Montenegro, travolto da uno scandalo di conflitto di interessi che ha approfondito la sfiducia pubblica nei partiti tradizionali e portato alla crescita del partito di estrema destra Chega.

La coalizione di centrodestra Alleanza Democratica (AD – Coligação) di Montenegro è in testa con il 32% – ben al di sotto della soglia del 42% necessario per la maggioranza. Seguono i Socialisti con il 27%, mentre Chega è salita addirittura al 19%, alimentando speculazioni sul suo potenziale ruolo da ago della bilancia.

Per ora, Montenegro mantiene la linea contro la cooperazione formale con l’estrema destra. Ha escluso un’alleanza con Chega e ha segnalato l’intenzione di governare come dopo le elezioni del marzo 2024 – formando un governo di minoranza e cercando appoggi caso per caso per far passare le leggi.

Il sistema politico portoghese mantiene ancora un cordone sanitario funzionante per isolare l’estrema destra, secondo Marina Costa Lobo, direttrice dell’Istituto di Scienze Sociali dell’Università di Lisbona, che ha aggiunto che ci vorrà “più di Chega” per far cadere il prossimo governo.

La normalità nel Consiglio europeo

Sebbene l’estrema destra possa ottenere avanzamenti significativi nelle elezioni di domenica, il bilanciamento del potere nel Consiglio europeo probabilmente rimarrà stabile.

A Bucarest, molti, incluso l’analista Magdin, si aspettano che l’ultranazionalista Simion moderi la sua retorica anti-UE se andrà al potere, similmente a quanto fatto dalla premier italiana Giorgia Meloni.

Come Paese vulnerabile con gravi deficit fiscali, ha detto Magdin, la Romania non può permettersi di litigare con Bruxelles e, se eletto, Simion dovrà “negoziare in modo intelligente, non forzato”.

Tuttavia, Magdin ha avvertito che l’ammirazione dichiarata di Simion per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe portarlo ad allinearsi con gli interessi statunitensi nel “indebolire il progetto europeo”.

In Polonia, sebbene il candidato conservatore Nawrocki sia ideologicamente più vicino a Viktor Orbán (Ungheria) e Robert Fico (Slovacchia), la posizione filo-europea del Paese prevarrà comunque nel Consiglio. La politica estera è infatti una competenza costituzionale del governo, non del presidente.

Anche il Portogallo dovrebbe restare “saldamente ancorato” al mainstream filo-europeo, ha detto Costa Lobo. Il centrodestra e i Socialisti probabilmente troveranno un terreno comune a livello UE, soprattutto in materia di difesa e sicurezza, ha affermato, anche se Chega si oppone a una maggiore integrazione della difesa europea a favore della sovranità nazionale.